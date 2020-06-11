В Гродно водитель без прав сбил 63-летнего мужчину на пешеходном переходе

В Гродно водитель сбил на пешеходном переходе пожилого мужчину. Фото: pixabay.com

Пенсионер с серьезными травмами был доставлен в больницу

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В официальной группе Вконакте ГАИ УВД Гродненского облисполкома сообщили, что в Гродно 24-летний водитель без прав сбил на пешеходном переходе 63-летнего мужчину.

«Сотрудникам удалось выяснить, что водитель не заметил на пешеходном переходе пожилого мужчину, в результате чего совершил наезд. Стоит сказать о том, что молодой человек не имел при себе прав», — рассказали в ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Пенсионер с серьезными травмами был доставлен в больницу.

Проводится проверка.

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