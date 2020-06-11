2020-06-11T21:23:07+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Гродно водитель без прав сбил 63-летнего мужчину на пешеходном переходе

Пенсионер с серьезными травмами был доставлен в больницу
ИННА КОРСАК
Поделиться:
В Гродно водитель сбил на пешеходном переходе пожилого мужчину. Фото: pixabay.comВ Гродно водитель сбил на пешеходном переходе пожилого мужчину. Фото: pixabay.com
Изменить размер текста:

В официальной группе Вконакте ГАИ УВД Гродненского облисполкома сообщили, что в Гродно 24-летний водитель без прав сбил на пешеходном переходе 63-летнего мужчину.

«Сотрудникам удалось выяснить, что водитель не заметил на пешеходном переходе пожилого мужчину, в результате чего совершил наезд. Стоит сказать о том, что молодой человек не имел при себе прав», — рассказали в ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Пенсионер с серьезными травмами был доставлен в больницу.

Проводится проверка.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Логойском районе микроавтобус насмерть сбил 74-летнюю женщину на пешеходном переходе.

Женщина скончалась на месте. (подробности)

Автомобиль в Минске на пешеходном переходе сбил 10-летнего ребенка.

Девочка доставлена в больницу. По предварительным данным, у нее закрытая черепно-мозговая травма легкой степени. (подробности)

Еще больше материалов по теме: «Беларусь: Региональные новости»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
В Гродно водитель без прав сбил 63-летнего мужчину на пешеходном переходе
Парень в Брестском районе отдыхал с компанией, познакомился с новым другом, а тот украл у него фотоаппарат
Мужчины в Орше вместе выпивали, потом поссорились и один из них получил топором по голове
Двое друзей из Борисова выращивали у себя в шкафу коноплю для личных нужд
На территории электроподстанции в Гродненском районе разрушилось здание. Шесть человек в больнице
В Логойском районе микроавтобус насмерть сбил 74-летнюю женщину на пешеходном переходе
Курсы валют в Беларуси на 11 июня: евро и доллар подорожали
Бабарико: «Прямого компромата на меня нет»
Погода в Беларуси: в выходные, 13 - 14 июня, жара спадет, пройдут дожди
Бабарико: "У меня достаточно денег, чтобы построить тот дом, в котором я живу"
В Минске пьяные подростки обстреляли из пневматического оружия окна жилого дома
Уже на «Нафтане». Американская нефть начала поступать на Новополоцкий НПЗ