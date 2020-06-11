В Гродно водитель без прав сбил 63-летнего мужчину на пешеходном переходе
В официальной группе Вконакте ГАИ УВД Гродненского облисполкома сообщили, что в Гродно 24-летний водитель без прав сбил на пешеходном переходе 63-летнего мужчину.
«Сотрудникам удалось выяснить, что водитель не заметил на пешеходном переходе пожилого мужчину, в результате чего совершил наезд. Стоит сказать о том, что молодой человек не имел при себе прав», — рассказали в ГАИ УВД Гродненского облисполкома.
Пенсионер с серьезными травмами был доставлен в больницу.
Проводится проверка.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
В Логойском районе микроавтобус насмерть сбил 74-летнюю женщину на пешеходном переходе.
Женщина скончалась на месте. (подробности)
Автомобиль в Минске на пешеходном переходе сбил 10-летнего ребенка.
Девочка доставлена в больницу. По предварительным данным, у нее закрытая черепно-мозговая травма легкой степени. (подробности)
Еще больше материалов по теме: «Беларусь: Региональные новости»