Водитель в нетрезвом состоянии в Мозыре врезался в бордюр, у авто отлетело колесо и травмировало людей

Пьяный водитель врезался в бордюр, у автомобиля отлетело колесо и травмировало прохожих. Фото: pixabay.com

В крови мужчины было 5 промилле алкоголя

Изменить размер текста: A A

В эфире телеканале «Мозырь» сообщили, что 7 июня, в четверг, водитель в нетрезвом состоянии в Мозыре врезался в бордюр, у автомобиля отлетело колесо и травмировало людей.

Мужчина сел за руль и потерял контроль. В результате два пострадавших: парень получил перелом лодыжки, у девушки ссадины.

В крови водителя содержалось 5 промилле алкоголя.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Гродно водитель без прав сбил 63-летнего мужчину на пешеходном переходе.

Пенсионер с серьезными травмами был доставлен в больницу. (подробности)

В Логойском районе микроавтобус насмерть сбил 74-летнюю женщину на пешеходном переходе.

Женщина скончалась на месте. (подробности)

Автомобиль в Минске на пешеходном переходе сбил 10-летнего ребенка.

Девочка доставлена в больницу. По предварительным данным, у нее закрытая черепно-мозговая травма легкой степени. (подробности)