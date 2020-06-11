Водитель в нетрезвом состоянии в Мозыре врезался в бордюр, у авто отлетело колесо и травмировало людей
В эфире телеканале «Мозырь» сообщили, что 7 июня, в четверг, водитель в нетрезвом состоянии в Мозыре врезался в бордюр, у автомобиля отлетело колесо и травмировало людей.
Мужчина сел за руль и потерял контроль. В результате два пострадавших: парень получил перелом лодыжки, у девушки ссадины.
В крови водителя содержалось 5 промилле алкоголя.
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