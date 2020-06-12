Жуткая авария: На трассе в Минском районе столкнулись Toyota и Mercedes, погибли трое, женщина и двое детей - в больнице

По вине водителя "Мерседеса", не справившегося с управлением, погибли три мужчины во встречной машине, его жена и дети оказались в больнице, а сам он оказался невредим в ДТП. Фото: МВД.

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Смертельное ДТП произошло на трассе Р58 в пределах Минского района вечером в четверг, 11 июня. Об этом сообщила пресс-служба МВД на официальной странице в Telegram.

Столкновение двух легковушек, «Тойоты» и «Мерседеса» на российских номерах, случилось в вечернее время, примерно в 20.15 часов.

В ДТП погибли все, кто ехал в "Тойоте". Фото: МВД.

- По предварительной информации на 29-ом километре автодороги направлением Минск - Мядель с управлением не справился водитель «Мерседеса». Мужчина выехал на встречную полосу, где лоб в лоб столкнулся с «Тойотой», - сообщили в пресс-службе.

"Тойоту" в лоб ударил выехавший на встречку "Мерседес" на российских номерах. Фото: МВД.

Удар был такой силы, чтобы обе машины несколько раз развернуло и выбило с трассы. На месте аварии, получив смертельные ранения, скончались все, кто был в «Тойоте» - водитель и два его пассажира-мужчины. Тяжелые травмы у пассажиров «Мерседеса»: жены и двух детей водителя, 9- и 17-летних несовершеннолетних. А вот сам водитель «Мерседеса», по информации МВД, остался в ДТП невредим.

Одну из легковушек после столкновения выбросило за пределы трассы. Фото: МВД.

- По факту аварии в Минском районе с тремя погибшими возбуждено уголовное дело. На месте аварии работала следственно-оперативная группа, зафиксирована следовая картина, устанавливаются обстоятельства столкновения, - уточнили в пресс-службе Следственного Комитета.

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