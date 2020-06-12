Лукашенко заверил Си Цзиньпина по телефону в «железном братстве и всепогодной дружбе» между белорусами и китайцами

Председатель КНР сказал, что уверен в победе Лукашенко на предстоящих президентских выборах. Фото: belta.by.

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В четверг, 11 июня, состоялся телефонный разговор президента Беларуси и председателя КНР, сообщила пресс-служба главы республики. Переговоры оказались очень детальными, коснулись многих тем: от сотрудничества до коронавируса, экспорта и выборов. Продлилась беседа примерно 50 минут.

... о коронавирусе и «белорусском пути».

Александр Лукашенко высказал благодарность Си Цзиньпину за помощь в борьбе с коронавирусом, за средства защиты, доставленные из Китая, и, в особенности, за оборудование для изготовления медицинских масок и других СИЗ. Также белорусский президент подробно рассказал главе КНР о «белорусском пути» в борьбе с COVID-19. Оба лидера подчеркнули высокий уровень сотрудничества Минздравов обеих стран во время пандемии.

- Не осталась без обсуждения тема визита Си Цзиньпина в нашу страну. Александр Лукашенко пояснил, что в Беларуси китайского главу очень ждут. Президент подчеркнул, что приезд лидера КНР сильнее укрепит «железное братство и всепогодную дружбу» между странами, - уточнили в пресс-службе президента.

... о замене посла Беларуси и экспорте.

Кроме того, Лукашенко сообщил председателю КНР об отзыве с поста посла Беларуси в Китае Николая Снопкова (Прим.: его назначили на должность первого зама премьер-министра Беларуси). Вместо Снопкова Лукашенко пообещал подобрать «фигуру не слабее».

- Еще Лукашенко заверил главу Китая, что даже в сложившихся непростых эпидусловиях белорусская экономика не остановилась. Предприятия продолжают работать, тем более что в Беларуси нет таких ресурсов, как в Китае. Поэтому главным вопросом остается все же реализация белорусской продукции - ее экспорт, - поделились в пресс-службе.

Не обошли в разговоре и тему «Великого Камня», в котором, по словам Лукашенко, насчитывается уже свыше шестидесяти резидентов из 15 различных стран.

... о гуманитарной помощи для Китая.

Си Цзиньпин в свою очередь похвали и порядок в Беларуси, и путь борьбы с коронавирусом, сказав, что в Китае такой вариант борьбы с пандемией поддерживают и готовы делиться своим опытом. Например, председатель КНР предложил провести онлайн-конференцию, чтобы во время «видеомоста» Китай - Беларусь обменяться опытом. Еще китайский лидер поблагодарил Лукашенко за отправленную гуманитарную помощь, заверив, что Китай это будет помнить всегда

- Си Цзиньпин разъяснил актуальную ситуацию с коронавирусом в Китае: в больнице - один инфицированный, если бывают новые случаи заражения, то все - завозного характера, - рассказали в пресс-службе Лукашенко.

Кроме того, председатель КНР поблагодарил за условия, в которых в Беларуси работают китайцы. Напомнил, что давно знаком с Александром Лукашенко, хорошо информирован о ситуации в стране и о скорых президентских выборах. Попросив передать слова поддержки белорусскому народу, глава Китая уточнил, что поддерживает действующего президента, выразив уверенность в его победе.

... о визите в Беларусь и готовности принять молочную и мясную продукцию.

Вернувшись к экономическому вопросу, Си Цзиньпин заверил Лукашенко, что китайцы поддержат белорусов в вопросах экспорта. Особенно, продуктового: молочки, говядины, куриного мяса. Еще он пообещал, что проблему с экспортом из Беларуси «поставят на карандаш» в КНР, и соответствующие органы решат ее в ближайшее время, при необходимости оказав помощь с финансами.

- Если бы не пандемия, визит в Беларусь давно бы состоялся, - сказал Си Цзиньпин, заверив, что очные встречи очень важны, и выразив уверенность, что визит произойдет в ближайшем времени.

В завершение разговора от себя и своей супруги глава КНР еще раз передал теплые слова в адрес белорусов, семьи Лукашенко и, в особенности, его младшего сына, которого, как известно, в Китае очень любят.

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