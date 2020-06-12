Минчанку объявили в розыск, а она сутки пролежала на пляже - стало плохо, не смогла позвать на помощь
Жуткая история произошла с Викторий Кольцовой из Минска, рассказала пресс-служба МВД в официальном Telegram-канале «Разыскивает милиция».
В среду, 10 июня, 34-летняя минчанка довольно нарядно одевшись: темно-вишневое платьице, черные туфли, сумка и солнечные очки – днем ушла из дома. Видимо, не сообщив родным, куда направляется. К вечеру девушка не вернулась домой, на связь не выходила, и родственники забеспокоились - Викторию объявили в розыск.
Спустя сутки на женщину, лежавшую на одном из столичных пляжей, случайно наткнулись работники «Зеленстроя». Это оказалась пропавшая Виктория Кольцова.
- В четверг, 11 июня, разыскиваемую минчанку обнаружили на одном из пляжей Минска. В среду на берегу Виктории стало плохо, она не могла позвать на помощь, и никто не обратил на нее внимания. Сейчас минчанка находится в больнице, ее госпитализировали, - уточнили в пресс-службе МВД.
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