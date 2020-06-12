2020-06-12T08:31:42+03:00
Минск
КП Беларусь

Минчанку объявили в розыск, а она сутки пролежала на пляже - стало плохо, не смогла позвать на помощь

Молодую женщину случайно обнаружили работники «Зеленстроя»
Надежда БУТОВИЧ
Поделиться:
Женщине стало плохо на пляже и она не смогла попросить о помощи. Фотоколлаж: МВД | pixabay.com.Женщине стало плохо на пляже и она не смогла попросить о помощи. Фотоколлаж: МВД | pixabay.com.
Изменить размер текста:

Жуткая история произошла с Викторий Кольцовой из Минска, рассказала пресс-служба МВД в официальном Telegram-канале «Разыскивает милиция».

В среду, 10 июня, 34-летняя минчанка довольно нарядно одевшись: темно-вишневое платьице, черные туфли, сумка и солнечные очки – днем ушла из дома. Видимо, не сообщив родным, куда направляется. К вечеру девушка не вернулась домой, на связь не выходила, и родственники забеспокоились - Викторию объявили в розыск.

Спустя сутки на женщину, лежавшую на одном из столичных пляжей, случайно наткнулись работники «Зеленстроя». Это оказалась пропавшая Виктория Кольцова.

- В четверг, 11 июня, разыскиваемую минчанку обнаружили на одном из пляжей Минска. В среду на берегу Виктории стало плохо, она не могла позвать на помощь, и никто не обратил на нее внимания. Сейчас минчанка находится в больнице, ее госпитализировали, - уточнили в пресс-службе МВД.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

На лодочке катались: мужчину и женщину на резиновой лодке унесло от берега во время грозы.

Сотрудники МЧС спасли "терпящих бедствие" в Верхнедвинском районе (подробности).

Трагедия в Сморгонском районе: 10-летняя девочка утонула, спасая 13-летнюю подружку.

Девочки не сказали взрослым, что пойдут на озеро (подробности).

Еще больше материалов по теме: «Минск: новости»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
США продлили санкции против Александра Лукашенко и других белорусских политиков
Белэнерго: Гроза и ветер оставили в Беларуси почти 430 деревень и поселков без света
Минчанку объявили в розыск, а она сутки пролежала на пляже - стало плохо, не смогла позвать на помощь
Лукашенко заверил Си Цзиньпина по телефону в «железном братстве и всепогодной дружбе» между белорусами и китайцами
Жуткая авария: На трассе в Минском районе столкнулись Toyota и Mercedes, погибли трое, женщина и двое детей - в больнице
Водитель в нетрезвом состоянии в Мозыре врезался в бордюр, у авто отлетело колесо и травмировало людей
В Гродно водитель без прав сбил 63-летнего мужчину на пешеходном переходе
Парень в Брестском районе отдыхал с компанией, познакомился с новым другом, а тот украл у него фотоаппарат
Мужчины в Орше вместе выпивали, потом поссорились и один из них получил топором по голове
Двое друзей из Борисова выращивали у себя в шкафу коноплю для личных нужд
На территории электроподстанции в Гродненском районе разрушилось здание. Шесть человек в больнице
В Логойском районе микроавтобус насмерть сбил 74-летнюю женщину на пешеходном переходе
Курсы валют в Беларуси на 11 июня: евро и доллар подорожали
Бабарико: «Прямого компромата на меня нет»
Погода в Беларуси: в выходные, 13 - 14 июня, жара спадет, пройдут дожди
Бабарико: "У меня достаточно денег, чтобы построить тот дом, в котором я живу"
В Минске пьяные подростки обстреляли из пневматического оружия окна жилого дома
Уже на «Нафтане». Американская нефть начала поступать на Новополоцкий НПЗ