2020-06-12T09:44:23+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Белэнерго: гроза и ветер оставили в Беларуси почти 430 деревень и поселков без света

Почти сто из них все еще остаются обесточенными
Надежда БУТОВИЧ
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За один день гроза обесточила более 420 населенных пунктов по всей Беларуси.За один день гроза обесточила более 420 населенных пунктов по всей Беларуси.Фото: Надежда БУТОВИЧ
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В минувший четверг, 11 июня, по большей территории Беларуси прошли грозы. В некоторых районах наблюдался сильный шквалистый ветер. Неблагоприятные погодные условия оставили более 420 населенных пунктов в Беларуси без электроснабжения. Такую информацию опубликовала пресс-служба Белэнерго в официальном канале в Telegram.

- Фиксируемые нарушения электроснабжения потребителей, физлиц и предприятий устраняются сотрудниками энергосетей в оперативном порядке. Так, с 06.00 часов 11 июня на утро пятницы, 12 июня, восстановлено электроснабжение в 334 населенных пунктах по всей Беларуси, - объяснили в пресс-службе производственного объединения.

Но все еще без света остаются около ста деревень и поселков. Из 94 обесточенных населенных пунктов большинство располагаются в Витебской области.

- Работы продолжаются, - заверили в Белэнерго. - На 23 воздушных линиях электропередачи напряжением 10 кВ ведутся работы. Задействован необходимый персонал, механизмы и техника.

На пятницу в Белгидромете также вынесли штормовое предупреждение. Грозы, ливни и шквалистый ветер начнутся с ночи. Днем сильный дождь с градом и порывами до 15 - 20 метров в секунду возможен в отдельных регионах.

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