2020-06-12T11:05:45+03:00
Политика
КП Беларусь

США продлили санкции против белорусских политиков

Санкции ввели после президентских выборов 2006 года, сейчас их продлили еще на год
Ольга ШУМАНСКАЯ
Поделиться:
Санкционные списки в отношение белорусских политиков продлевают с выборов 2006 годаСанкционные списки в отношение белорусских политиков продлевают с выборов 2006 года
Изменить размер текста:

Власти США считают, что действия тех, кто попал в санкционный список, связаны с нарушениями прав человека, включая «политические репрессии, задержания и исчезновения людей», сообщает пресс-служба Белого дома.

Финансовые и визовые ограничения продлили еще на год, так как действия попавших под санкции по-прежнему представляют угрозу национальной безопасности и внешней политике США.

Изначально в список попали десять человек: Александр Лукашенко и его сын, помощник по национальной безопасности Виктор Лукашенко, секретарь Совета безопасности, министры юстиции и внутренних дел, председатель КГБ, руководитель Центральной комиссии по выборам и проведению республиканских референдумов.

Американские компании не имеют права заключать сделки с попавшими под санкции. Кто попал в новый санкционный список, не сообщается.

А вот в отношении ряда белорусских предприятий американские власти, наоборот, смягчили экономические ограничения: это Белорусский нефтяной торговый дом, концерн «Белнефтехим», ОАО «Белшина», ОАО «Нафтан» и другие организации. Они были в санкционных списках с 2015 года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Силовой сценарий - это то, что уже начали применять задолго до выборов»

Что будет дальше с шестыми выборами президента? (подробнее). https://www.kp.by/daily/27137/4229090/

Орбан о санкциях Евросоюза в отношении Беларуси: «Наступил момент отменить санкции»

Премьер-министр Венгрии убежден, что пандемия повлияла на тип экономического взаимодействия между странами (подробнее). https://www.kp.by/online/news/3899148/

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Лукашенко поручил упростить условия для приобретения загородных участков
Лукашенко о подготовке Полоцка к его приезду: «Не волнуйтесь, чистый и аккуратный город с собой не увезу!»
Лукашенко: служба 115 должна работать как скорая помощь
МЧС: В Минске в техническом водоеме утонула 25-летняя женщина
Лукашенко: проблему сбора и переработки бытового мусора необходимо решить в ближайшие 2 - 3 года
«Деревня Камаи, не знаю яки дом гарыць!» Трагедия в Поставском районе - на пожаре погибла пенсионерка
Караник о коронавирусе в Беларуси: «Мы начинаем спускаться с плато»
Лукашенко с вертолета остался недоволен полями Витебщины: «Корма будут некачественные - опять будем бороться с падежом скота»
Лукашенко Путину: «К успехам сильной и процветающей России в Беларуси относятся с уважением»
Белгазпромбанк заблокировал платформу Моla-Mola, которая собирала деньги на помощь медикам
Чартеры в Тунис полетят из всех областных аэропортов и Минска уже в конце июня: туристов ждут даже без тестов на COVID-19
США продлили санкции против белорусских политиков
Белэнерго: гроза и ветер оставили в Беларуси почти 430 деревень и поселков без света
Минчанку объявили в розыск, а она сутки пролежала на пляже - стало плохо, не смогла позвать на помощь
Лукашенко заверил Си Цзиньпина по телефону в «железном братстве и всепогодной дружбе» между белорусами и китайцами
Жуткая авария: на трассе в Минском районе столкнулись Toyota и Mercedes, погибли трое, женщина и двое детей - в больнице
Водитель в нетрезвом состоянии в Мозыре врезался в бордюр, у авто отлетело колесо и травмировало людей
В Гродно водитель без прав сбил 63-летнего мужчину на пешеходном переходе
Парень в Брестском районе отдыхал с компанией, познакомился с новым другом, а тот украл у него фотоаппарат
Мужчины в Орше вместе выпивали, потом поссорились, и один из них получил топором по голове
Двое друзей из Борисова выращивали у себя в шкафу коноплю для личных нужд
На территории электроподстанции в Гродненском районе разрушилось здание. Шесть человек в больнице
В Логойском районе микроавтобус насмерть сбил 74-летнюю женщину на пешеходном переходе
Курсы валют в Беларуси на 11 июня: евро и доллар подорожали
Бабарико: «Прямого компромата на меня нет»
Погода в Беларуси: в выходные, 13 - 14 июня, жара спадет, пройдут дожди
Бабарико: "У меня достаточно денег, чтобы построить тот дом, в котором я живу"
В Минске пьяные подростки обстреляли из пневматического оружия окна жилого дома
Уже на «Нафтане». Американская нефть начала поступать на Новополоцкий НПЗ