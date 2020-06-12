США продлили санкции против белорусских политиков

Санкционные списки в отношение белорусских политиков продлевают с выборов 2006 года

Санкции ввели после президентских выборов 2006 года, сейчас их продлили еще на год

Изменить размер текста: A A

Власти США считают, что действия тех, кто попал в санкционный список, связаны с нарушениями прав человека, включая «политические репрессии, задержания и исчезновения людей», сообщает пресс-служба Белого дома.

Финансовые и визовые ограничения продлили еще на год, так как действия попавших под санкции по-прежнему представляют угрозу национальной безопасности и внешней политике США.

Изначально в список попали десять человек: Александр Лукашенко и его сын, помощник по национальной безопасности Виктор Лукашенко, секретарь Совета безопасности, министры юстиции и внутренних дел, председатель КГБ, руководитель Центральной комиссии по выборам и проведению республиканских референдумов.

Американские компании не имеют права заключать сделки с попавшими под санкции. Кто попал в новый санкционный список, не сообщается.

А вот в отношении ряда белорусских предприятий американские власти, наоборот, смягчили экономические ограничения: это Белорусский нефтяной торговый дом, концерн «Белнефтехим», ОАО «Белшина», ОАО «Нафтан» и другие организации. Они были в санкционных списках с 2015 года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Силовой сценарий - это то, что уже начали применять задолго до выборов»

Что будет дальше с шестыми выборами президента? (подробнее). https://www.kp.by/daily/27137/4229090/

Орбан о санкциях Евросоюза в отношении Беларуси: «Наступил момент отменить санкции»

Премьер-министр Венгрии убежден, что пандемия повлияла на тип экономического взаимодействия между странами (подробнее). https://www.kp.by/online/news/3899148/