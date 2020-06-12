Чартеры в Тунис полетят из всех областных аэропортов и Минска уже в конце июня: туристов ждут даже без тестов на COVID-19

Иностранных туристов в Тунисе готовы принимать без карантина и тестов на коронавирус. Фото: pixabay.com.

Африканская страна готова принимать туристов даже без 7-дневного карантина и, вероятно, даже без справок о здоровье

Изменить размер текста: A A

С конца июня начнет действовать чартерная программа с Тунисом, сообщает сайт Республиканского союза туристических организаций.

Уже даже определен график вылетов в Тунис из Беларуси. Рейсы запланированы не только из столицы, но и из областных аэропортов. Так, первый чартер полетит из Минска уже в воскресенье, 28 июня. А на начало июля запланированы вылеты из облаэропортов: Гомеля (1 июля), Витебска (2 июля), Гродно (5 июля) и Бреста (7 июля).

- Представители Тунисского офиса по туризму уточнили, что страна готовится принимать туристов без прохождения недельного карантина. Довольно высока вероятность, что вылетающим в Тунис даже не потребуются справки с отрицательным тестом на коронавирусную инфекцию, - пояснили в Союзе высокую заинтересованность отельеров, компаний и туроператоров принимающей стороны.

Ожидается, что точную информацию об условиях отдыха в Тунисе иностранных граждан власти страны обнародуют в воскресенье, 14 июня.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Минздрав сообщает о списке стран, после прилета из которых не потребуется 14-дневная самоизоляция

В основном - это государства Евросоюза (подробности).

Где и на каких условиях в Беларуси делают платные тесты на коронавирус для выезжающих, о которых говорил Минздрав

Спойлер: почти что и нигде (подробности).