2020-06-12T09:48:14+03:00
Коронавирус Covid-19
КП Беларусь

Чартеры в Тунис полетят из всех областных аэропортов и Минска уже в конце июня: туристов ждут даже без тестов на COVID-19

Африканская страна готова принимать туристов даже без 7-дневного карантина и, вероятно, даже без справок о здоровье
Надежда БУТОВИЧ
Поделиться:
Иностранных туристов в Тунисе готовы принимать без карантина и тестов на коронавирус. Фото: pixabay.com.Иностранных туристов в Тунисе готовы принимать без карантина и тестов на коронавирус. Фото: pixabay.com.
Изменить размер текста:

С конца июня начнет действовать чартерная программа с Тунисом, сообщает сайт Республиканского союза туристических организаций.

Уже даже определен график вылетов в Тунис из Беларуси. Рейсы запланированы не только из столицы, но и из областных аэропортов. Так, первый чартер полетит из Минска уже в воскресенье, 28 июня. А на начало июля запланированы вылеты из облаэропортов: Гомеля (1 июля), Витебска (2 июля), Гродно (5 июля) и Бреста (7 июля).

- Представители Тунисского офиса по туризму уточнили, что страна готовится принимать туристов без прохождения недельного карантина. Довольно высока вероятность, что вылетающим в Тунис даже не потребуются справки с отрицательным тестом на коронавирусную инфекцию, - пояснили в Союзе высокую заинтересованность отельеров, компаний и туроператоров принимающей стороны.

Ожидается, что точную информацию об условиях отдыха в Тунисе иностранных граждан власти страны обнародуют в воскресенье, 14 июня.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Минздрав сообщает о списке стран, после прилета из которых не потребуется 14-дневная самоизоляция

В основном - это государства Евросоюза (подробности).

Где и на каких условиях в Беларуси делают платные тесты на коронавирус для выезжающих, о которых говорил Минздрав

Спойлер: почти что и нигде (подробности).

Еще больше материалов по теме: «Туризм: Тунис »

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Лукашенко поручил упростить условия для приобретения загородных участков
Лукашенко о подготовке Полоцка к его приезду: «Не волнуйтесь, чистый и аккуратный город с собой не увезу!»
Лукашенко: служба 115 должна работать как скорая помощь
МЧС: В Минске в техническом водоеме утонула 25-летняя женщина
Лукашенко: проблему сбора и переработки бытового мусора необходимо решить в ближайшие 2 - 3 года
«Деревня Камаи, не знаю яки дом гарыць!» Трагедия в Поставском районе - на пожаре погибла пенсионерка
Караник о коронавирусе в Беларуси: «Мы начинаем спускаться с плато»
Лукашенко с вертолета остался недоволен полями Витебщины: «Корма будут некачественные - опять будем бороться с падежом скота»
Лукашенко Путину: «К успехам сильной и процветающей России в Беларуси относятся с уважением»
Белгазпромбанк заблокировал платформу Моla-Mola, которая собирала деньги на помощь медикам
Чартеры в Тунис полетят из всех областных аэропортов и Минска уже в конце июня: туристов ждут даже без тестов на COVID-19
США продлили санкции против белорусских политиков
Белэнерго: гроза и ветер оставили в Беларуси почти 430 деревень и поселков без света
Минчанку объявили в розыск, а она сутки пролежала на пляже - стало плохо, не смогла позвать на помощь
Лукашенко заверил Си Цзиньпина по телефону в «железном братстве и всепогодной дружбе» между белорусами и китайцами
Жуткая авария: на трассе в Минском районе столкнулись Toyota и Mercedes, погибли трое, женщина и двое детей - в больнице
Водитель в нетрезвом состоянии в Мозыре врезался в бордюр, у авто отлетело колесо и травмировало людей
В Гродно водитель без прав сбил 63-летнего мужчину на пешеходном переходе
Парень в Брестском районе отдыхал с компанией, познакомился с новым другом, а тот украл у него фотоаппарат
Мужчины в Орше вместе выпивали, потом поссорились, и один из них получил топором по голове
Двое друзей из Борисова выращивали у себя в шкафу коноплю для личных нужд
На территории электроподстанции в Гродненском районе разрушилось здание. Шесть человек в больнице
В Логойском районе микроавтобус насмерть сбил 74-летнюю женщину на пешеходном переходе
Курсы валют в Беларуси на 11 июня: евро и доллар подорожали
Бабарико: «Прямого компромата на меня нет»
Погода в Беларуси: в выходные, 13 - 14 июня, жара спадет, пройдут дожди
Бабарико: "У меня достаточно денег, чтобы построить тот дом, в котором я живу"
В Минске пьяные подростки обстреляли из пневматического оружия окна жилого дома
Уже на «Нафтане». Американская нефть начала поступать на Новополоцкий НПЗ