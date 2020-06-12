Чартеры в Тунис полетят из всех областных аэропортов и Минска уже в конце июня: туристов ждут даже без тестов на COVID-19
С конца июня начнет действовать чартерная программа с Тунисом, сообщает сайт Республиканского союза туристических организаций.
Уже даже определен график вылетов в Тунис из Беларуси. Рейсы запланированы не только из столицы, но и из областных аэропортов. Так, первый чартер полетит из Минска уже в воскресенье, 28 июня. А на начало июля запланированы вылеты из облаэропортов: Гомеля (1 июля), Витебска (2 июля), Гродно (5 июля) и Бреста (7 июля).
- Представители Тунисского офиса по туризму уточнили, что страна готовится принимать туристов без прохождения недельного карантина. Довольно высока вероятность, что вылетающим в Тунис даже не потребуются справки с отрицательным тестом на коронавирусную инфекцию, - пояснили в Союзе высокую заинтересованность отельеров, компаний и туроператоров принимающей стороны.
Ожидается, что точную информацию об условиях отдыха в Тунисе иностранных граждан власти страны обнародуют в воскресенье, 14 июня.
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