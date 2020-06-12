Белгазпромбанк заблокировал платформу Моla-Mola, которая собирала деньги на помощь медикам

Администрация краудфандинговой платформы заявила о проблемах с переводами: их заблокировали со стороны банка

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Проблемы с переводами начались вечером 11 июня.

- Возможность осуществлять операции заблокирована со стороны банка. Решение о блокировке принято руководством банка, - говорится в официальном заявлении администрации.

Команда платформы подчеркивает, что сейчас делает все возможное, чтобы возобновить ее работу.

Известный волонтер Андрей Стрижак уточнил, что речь идет о «Белгазпромбанке», который в одностороннем порядке расторг контракт на обслуживание Mola-Mola, где на данный момент было около 70 сборов.

Платформа MolaMola достаточно молодая - ее запустили только в 2019 году Эдуард Бабарико, сын Виктора Бабарико, бывшего председателя правления «Белгазпромбанка» и потенциального кандидата в президенты, и активист Антон Мотолько. На платформе активно собирали деньги на средства защиты для медиков, которые работают с пациентами, больными коронавирусом. Также фельдшеру из Лиды, которого уволили за правду о коронавирусе, на MolaMola всего за пару дней собрали более 20 000 рублей.

Напомним, 11 июня в офисе «Белгазпромбанка» прошли обыски.

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