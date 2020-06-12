Лукашенко Путину: «К успехам сильной и процветающей России в Беларуси относятся с уважением»

С Днем России белорусский президент поздравил не только Владимира Путина, но и других высокопоставленных российских политиков

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В пятницу, 12 июня, Александр Лукашенко направил поздравление в адрес Владимира Путина с национальным праздником - Днем России. Об этом сообщила пресс-служба президента.

Поздравляя Путина с праздником, Лукашенко подчеркнул, что мощь и величие российского государства, гордость за его многовековые и богатые историю, культуру и традиции символизируются этим днем.

- С большим уважением в Беларуси относятся к успехам братского народа в создании сильной и процветающей России, - уточнил Лукашенко.

Среди успехов он назвал также обеспечение достойного качества жизни людей и роста их благосостояния. И подчеркнул, что залогом нынешних и будущих достижений стал вдохновленный и созидательный труд многих поколений россиян, их сплоченность, любовь и преданность отечеству.

- Кроме того, президент Беларуси в поздравлении выразил убежденность в том, что конструктивный межгосударственный диалог, базирующийся на взаимном уважении и поддержке, соответствуют коренным интересам жителей двух стран (Прим.: России и Беларуси). Кроме того, этот диалог помогает упрочить стабильность и безопасность во всем регионе, - пояснили в пресс-службе президента.

Свои поздравления с Днем России Лукашенко передал и в адрес премьера Михаила Мишустина, председателя Совета федерации Валентины Матвиенко, а также главы Госдумы Вячеслава Володина.

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