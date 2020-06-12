2020-06-12T10:50:42+03:00
Политика
КП Беларусь

Лукашенко с вертолета остался недоволен полями Витебщины: «Корма будут некачественные - опять будем бороться с падежом скота»

Президент с ходу заговорил о фактах безалаберности в агросекторе
Надежда БУТОВИЧ
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Лукашенко прилетел на вертолете в командировку в Полоцк. Фото: Telegram "Пул Первого".Лукашенко прилетел на вертолете в командировку в Полоцк. Фото: Telegram "Пул Первого".
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В пятницу, 12 июня, белорусский президент с рабочим визитом приехал в Полоцк. Еще по пути Александр Лукашенко с вертолета смог оценить ход сельхозработ на Витебщине и, похоже, остался не особо доволен увиденным.

Так, президент потребовал, чтобы в сельхозотрасли не допускалась неорганизованность, передает belta.by. У председателя Витебского облисполкома Николая Шерстнева Лукашенко спросил о ситуации по заготовке кормов.

- Заготовленное в рулонах сено остается долго на полях и мокнет под дождем, теряя свое качество, - привел факт безалаберности Лукашенко.

И тут же добавил, что не собирается «учить технологиям», но предупредил:

- Корма будут некачественные - опять будем бороться с падежом скота, - обратил внимание белорусский лидер.

С сожалением президент заметил, что на Витебщине заинтересованы в хороших показателях работы, но «получается наоборот». И призвал: «Качество и еще раз качество!».

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