2020-06-12T11:12:53+03:00
Происшествия
КП Беларусь

«Деревня Камаи, не знаю яки дом гарыць!» Трагедия в Поставском районе - на пожаре погибла пенсионерка

85-летняя женщина не смогла выбраться из охваченного огнем дома [видео]
Надежда БУТОВИЧ
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Пожарные пытаются выяснить из-за чего сгорел сельский дом. Фото: МЧС.Пожарные пытаются выяснить из-за чего сгорел сельский дом. Фото: МЧС.
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Сильный пожар в деревне Камаи, что в Поставском районе, начался ближе к полуночи. Когда односельчане заметили возгорание, спасти бабушку было уже невозможно. Подробности трагедии и видео с пожара пресс-служба УМЧС по Витебской области опубликовала на официальном сайт ведомства.

В четверг, 11 июня, поздно вечером, примерно в 23.35 часов, в дежурной службе МЧС раздался тревожный звонок: «Здравствуйте, деревня Камаи улица Чумакова, не знаю яки дом гарыць!».

Прибывшие по вызову спасатели увидели объятую огнем усадьбу: огонь полностью охватил дом, крыша обрушилась.

- Во время тушения пожара под слоем рухнувших конструкций было найдено тело погибшей хозяйки дома, пенсионерки 1935 года рождения. Огонь уничтожил кровлю, имущество в доме, повредил стены и перекрытия, - прокомментировали в пресс-службе.

Чтобы установить причину пожара, МЧС проводит проверку.

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Поставы пожар дома 11 06 2020.

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