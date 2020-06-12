«Деревня Камаи, не знаю яки дом гарыць!» Трагедия в Поставском районе - на пожаре погибла пенсионерка

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Сильный пожар в деревне Камаи, что в Поставском районе, начался ближе к полуночи. Когда односельчане заметили возгорание, спасти бабушку было уже невозможно. Подробности трагедии и видео с пожара пресс-служба УМЧС по Витебской области опубликовала на официальном сайт ведомства.

В четверг, 11 июня, поздно вечером, примерно в 23.35 часов, в дежурной службе МЧС раздался тревожный звонок: «Здравствуйте, деревня Камаи улица Чумакова, не знаю яки дом гарыць!».

Прибывшие по вызову спасатели увидели объятую огнем усадьбу: огонь полностью охватил дом, крыша обрушилась.

- Во время тушения пожара под слоем рухнувших конструкций было найдено тело погибшей хозяйки дома, пенсионерки 1935 года рождения. Огонь уничтожил кровлю, имущество в доме, повредил стены и перекрытия, - прокомментировали в пресс-службе.

Чтобы установить причину пожара, МЧС проводит проверку.

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