2020-06-12T11:33:10+03:00
Общество
КП Беларусь

Лукашенко: проблему сбора и переработки бытового мусора необходимо решить в ближайшие 2 - 3 года

Об этом он заявил 12 июня во время рабочей поездки в Полоцк
Ольга ШУМАНСКАЯ
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Президент потребовал в ближайшие годы решить вопрос переработки мусораПрезидент потребовал в ближайшие годы решить вопрос переработки мусораФото: Павел МАРТИНЧИК
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- Это безобразие, что мы вывозим на свалки, закапываем, создаем горы вокруг, цитирует слова Александра Лукашенко БелТА

Он отметил, что переработка мусора - одно из направлений, которым стоит заниматься, так как это рентабельно и экологично. Также, он обратил внимание на то, что переработка - это рабочие места и сырье для промышленности.

- Придется эту высоту брать штурмом. Это очень важное направление, - подчеркнул глава государства.

Также он сказал, что Швейцария перерабатывает по 80-90% отдельных видов отходов, «а мы к 50% подойти не можем». Данную проблему в стране, по его словам, нужно решить в ближайшие 2-3 года.

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