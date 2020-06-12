Лукашенко: проблему сбора и переработки бытового мусора необходимо решить в ближайшие 2 - 3 года

Об этом он заявил 12 июня во время рабочей поездки в Полоцк

Изменить размер текста: A A

- Это безобразие, что мы вывозим на свалки, закапываем, создаем горы вокруг, цитирует слова Александра Лукашенко БелТА

Он отметил, что переработка мусора - одно из направлений, которым стоит заниматься, так как это рентабельно и экологично. Также, он обратил внимание на то, что переработка - это рабочие места и сырье для промышленности.

- Придется эту высоту брать штурмом. Это очень важное направление, - подчеркнул глава государства.

Также он сказал, что Швейцария перерабатывает по 80-90% отдельных видов отходов, «а мы к 50% подойти не можем». Данную проблему в стране, по его словам, нужно решить в ближайшие 2-3 года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Лукашенко с вертолета остался недоволен полями Витебщины: «Корма будут некачественные - опять будем бороться с падежом скота»

Президент с ходу заговорил о фактах безалаберности в агросекторе (подробнее)

Лукашенко заверил Си Цзиньпина по телефону в «железном братстве и всепогодной дружбе» между белорусами и китайцами

Телефонный разговор белорусского и китайского лидеров продолжался почти час

(подробнее)