МЧС: В Минске в техническом водоеме утонула 25-летняя женщина

В техническом водоеме в Минске утонула молодая женщина. Фото: Надежда БУТОВИЧ

Утопленницу до приезда спасателей достали из воды отдыхающие, но откачать ее не смогли

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Трагедия произошла в белорусской столице в четверг, 11 июня. В техническом водоеме утонула молодая женщина, сообщила пресс-служба МЧС в суточной сводке.

Спасателям около 16.40 часов позвонили очевидцы и рассказали, что в техводоеме на улице Горецкого в Минске тонет женщина.

- К моменту прибытия подразделения МЧС утопленницу уже достали из воды прохожие. Прибывшие медики констатировали смерть, - пояснили в пресс-службе.

Уточняется, что погибшая 25 - летняя женщина нигде не работала.

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