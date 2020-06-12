МЧС: В Минске в техническом водоеме утонула 25-летняя женщина
Трагедия произошла в белорусской столице в четверг, 11 июня. В техническом водоеме утонула молодая женщина, сообщила пресс-служба МЧС в суточной сводке.
Спасателям около 16.40 часов позвонили очевидцы и рассказали, что в техводоеме на улице Горецкого в Минске тонет женщина.
- К моменту прибытия подразделения МЧС утопленницу уже достали из воды прохожие. Прибывшие медики констатировали смерть, - пояснили в пресс-службе.
Уточняется, что погибшая 25 - летняя женщина нигде не работала.
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