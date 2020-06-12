2020-06-12T11:34:33+03:00
Общество
КП Беларусь

Лукашенко: служба 115 должна работать как скорая помощь

Об этом глава государства заявил во время рабочей поездки в Полоцк
Ольга ШУМАНСКАЯ
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Служба 115 по мнению главы государства должна работать как скораяСлужба 115 по мнению главы государства должна работать как скораяФото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
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Он поручил провести анализ работы службы 115 для обращений по вопросам ЖКХ, чтобы понять, как можно улучшить ее работу, сообщает БелТА.

Александр Лукашенко отметил, что на работу недавно созданной службы много нареканий, но подчеркнул, что ее создание было правильным решением. Также он сказал, что эта служба должна работать независимо от ЖКХ: в исполкоме или другой организации. Он поручил правительству в серьез заняться работой службы.

- Чтобы здесь не было формализма, чтобы она работала как скорая помощь, - подчеркнул Александр Лукашенко.

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