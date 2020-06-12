2020-06-12T11:56:28+03:00
Политика
КП Беларусь

Лукашенко о подготовке Полоцка к его приезду: «Не волнуйтесь, чистый и аккуратный город с собой не увезу!»

Президент иронично отреагировал на негативную информацию о том, что райцентр пришлось «вылизать»
Надежда БУТОВИЧ
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Лукашенко с рабочим визитом находится в Полоцке. Фото: Telegram "Пул Первого".Лукашенко с рабочим визитом находится в Полоцке. Фото: Telegram "Пул Первого".
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«Комсомолка» уже сообщала о том, что в пятницу, 12 июня, президент Беларуси совершает рабочую командировку в Полоцк. Сначала он с вертолета проинспектировал ход кампании по заготовке кормов, затем общаясь с руководством региона и области поднял тему мусоропереработки.

Кроме того, Александр Лукашенко прокомментировал и волнения, которые промелькнули в ряде СМИ о том, что в Полоцке перед приездом главы страны навели порядок. Ироничный ответ белорусского лидера опубликовал Telegram-канал «Пул Первого».

- Есть оригиналы, которые переживают за то, что накануне приезда президента пришлось город «вылизать» - подмести улицы, покрасить скамейки… Есть такие, небольшое количество людей: все, что хорошо - плохо, что плохо - тоже плохо, - заметил президент.

И тут же поспешил заверить, что чистый город останется радовать горожан и гостей райцентра.

- Приехав сюда, увидев чистый и аккуратный город, я с собой его не увезу. Это все останется здесь. Поэтому не волнуйтесь, жители родного Полоцка, ничего не увезем, - пошутил Лукашенко.

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