Лукашенко о подготовке Полоцка к его приезду: «Не волнуйтесь, чистый и аккуратный город с собой не увезу!»

Президент иронично отреагировал на негативную информацию о том, что райцентр пришлось «вылизать»

Изменить размер текста: A A

«Комсомолка» уже сообщала о том, что в пятницу, 12 июня, президент Беларуси совершает рабочую командировку в Полоцк. Сначала он с вертолета проинспектировал ход кампании по заготовке кормов, затем общаясь с руководством региона и области поднял тему мусоропереработки.

Кроме того, Александр Лукашенко прокомментировал и волнения, которые промелькнули в ряде СМИ о том, что в Полоцке перед приездом главы страны навели порядок. Ироничный ответ белорусского лидера опубликовал Telegram-канал «Пул Первого».

- Есть оригиналы, которые переживают за то, что накануне приезда президента пришлось город «вылизать» - подмести улицы, покрасить скамейки… Есть такие, небольшое количество людей: все, что хорошо - плохо, что плохо - тоже плохо, - заметил президент.

И тут же поспешил заверить, что чистый город останется радовать горожан и гостей райцентра.

- Приехав сюда, увидев чистый и аккуратный город, я с собой его не увезу. Это все останется здесь. Поэтому не волнуйтесь, жители родного Полоцка, ничего не увезем, - пошутил Лукашенко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Лукашенко назвал столицу Беларуси уютненьким, красивым городишком.

Про порядок в Минске, в том числе, законопорядок президент говорил на совещании в Мингорисполкоме (подробности).

Лукашенко вышел из храма и его обступила толпа.

Узнав, что в облцентр приехал президент, прихожане и горожане захотели с ним пообщаться (фото; подробности).