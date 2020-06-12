"Восстановить дом или построить "будку". Лукашенко поручил упростить условия для приобретения загородных участков
Александр Лукашенко сказал, что в стране должны быть упрощены условия для приобретения земельных участков за пределами больших городов, сообщает БелТА.
Он отметил, что в стране достаточно живописных мест, где можно купить небольшой участок для выездов с семьей и ведения приусадебного хозяйства. Особенно ценны такие места в условиях пандемии. Она, по мнению главы государства, подтолкнула людей к покупке таких участков.
- Хочу обратиться к белорусам, чтобы они не потеряли эту возможность: приобрести в деревне, на отдаленном хуторе клочок земли, восстановить дом, который там брошен, или построить небольшую "будку", как в народе говорят, чтобы в выходные туда приехать, стариков отвезти на какое-то время, как сейчас, во время пандемии, - сказал Александр Лукашенко.
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