"Восстановить дом или построить "будку". Лукашенко поручил упростить условия для приобретения загородных участков

По мнению президента, приусадебные участки особенно востребованы в условиях пандемии. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Об этом он заявил 12 июня на совещании по вопросам развития ЖКХ

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Александр Лукашенко сказал, что в стране должны быть упрощены условия для приобретения земельных участков за пределами больших городов, сообщает БелТА.

Он отметил, что в стране достаточно живописных мест, где можно купить небольшой участок для выездов с семьей и ведения приусадебного хозяйства. Особенно ценны такие места в условиях пандемии. Она, по мнению главы государства, подтолкнула людей к покупке таких участков.

- Хочу обратиться к белорусам, чтобы они не потеряли эту возможность: приобрести в деревне, на отдаленном хуторе клочок земли, восстановить дом, который там брошен, или построить небольшую "будку", как в народе говорят, чтобы в выходные туда приехать, стариков отвезти на какое-то время, как сейчас, во время пандемии, - сказал Александр Лукашенко.

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