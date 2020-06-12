2020-06-12T12:56:49+03:00
Политика
КП Беларусь

Бывший вице-мэр Могилева задержан. Он является координатором инициативной группы Бабарико

Также задержан член инициативной группы - руководитель Могилевского филиала Белгазпромбанка Сергей Кармызов
Сергей Диндиков
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Владимир Дударев начал работу в 2018 году в качестве заместителя председателя Могилевского горисполкома. Фото: vestnikmogileva.byВладимир Дударев начал работу в 2018 году в качестве заместителя председателя Могилевского горисполкома. Фото: vestnikmogileva.by
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В Могилеве силовики задержали координатора инициативной группы Виктора Бабарико по Могилевской области Владимира Дударева. Об этом рассказали члены его инициативной группы, пишет TUT.BY.

Владимир Дударев начал работу в 2018 году в качестве заместителя председателя Могилевского горисполкома. Он был куратором вопросов по строительству и ЖКХ. Из горисполкома он ушёл в 2019 году. Инициативная группа Виктора Бабарико уже нашла Владимиру Дудареву адвоката, который начал работу по делу.

В Гомеле одному из членов инициативной группы было вынесено предупреждение об административной ответственности за публикацию в школьные годы материалов в соцсети. Помимо этого, утром 12 июня, задержали еще одного члена инициативной группы - руководителя местного филиала Белгазпромбанка Сергея Кармызова. Ранее мы писали о том, что в офисах Белгазпромбанка проводились обыски.

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