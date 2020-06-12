Белорусские правозащитники призвали власть не запугивать людей, участвующих в выборах

Избирательная кампания «впервые в истории независимой Беларуси с самого своего начала проходит в атмосфере страха, угроз и запугивания», - отметили белорусские правозащитные организации в своем заявлении

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Авторы заявления обращают внимание на «политически мотивированное уголовное преследование» Сергея Тихановского, а также последующий отказ его супруги, потенциального кандидата в президенты, проводить пикеты по сбору подписей в больших городах из-за опасения провокаций. Также они упоминают обыск в Белгазпромбанке, которым руководил претендент на пост президента Виктор Бабарико.

Они отметили, что избирательная кампания «впервые в истории независимой Беларуси с самого своего начала проходит в атмосфере страха, угроз и запугивания, идут задержания и аресты активистов инициативных групп по выдвижению кандидатов в президенты и простых избирателей, участвующих в мирных пикетах по сбору подписей». Также подчеркивают, что в таких условиях нельзя говорить о проведении честных и справедливых выборов.

Заявление подписали закрытый властями правозащитный центр «Весна», Белорусский Хельсинкский комитет, общественное объединение «Правовая инициатива» и другие правозащитные организации.

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