2020-06-12T13:41:07+03:00
Политика
КП Беларусь

Белорусские правозащитники призвали власть не запугивать людей, участвующих в выборах

Избирательная кампания «впервые в истории независимой Беларуси с самого своего начала проходит в атмосфере страха, угроз и запугивания», - отметили белорусские правозащитные организации в своем заявлении
Ольга ШУМАНСКАЯ
Поделиться:
Правозащитники призывают власти перестать запугивать политически активных людейПравозащитники призывают власти перестать запугивать политически активных людейФото: Святослав ЗОРКИЙ
Изменить размер текста:

Авторы заявления обращают внимание на «политически мотивированное уголовное преследование» Сергея Тихановского, а также последующий отказ его супруги, потенциального кандидата в президенты, проводить пикеты по сбору подписей в больших городах из-за опасения провокаций. Также они упоминают обыск в Белгазпромбанке, которым руководил претендент на пост президента Виктор Бабарико.

Они отметили, что избирательная кампания «впервые в истории независимой Беларуси с самого своего начала проходит в атмосфере страха, угроз и запугивания, идут задержания и аресты активистов инициативных групп по выдвижению кандидатов в президенты и простых избирателей, участвующих в мирных пикетах по сбору подписей». Также подчеркивают, что в таких условиях нельзя говорить о проведении честных и справедливых выборов.

Заявление подписали закрытый властями правозащитный центр «Весна», Белорусский Хельсинкский комитет, общественное объединение «Правовая инициатива» и другие правозащитные организации.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Бывший вице-мэр Могилева задержан. Он является координатором инициативной группы Бабарико

Также задержан член инициативной группы - руководитель Могилевского филиала Белгазпромбанка Сергей Кармызов (подробнее)

Бабарико: «Прямого компромата на меня нет»

Потенциальный кандидат в президенты попросил говорить правду тем, кто подвергся преследованиям и допросам (подробнее)

Бабарико: «Из-за обысков менять ничего не будем. Выйдем и продолжим собирать подписи»

11 июня в некоторые компании и в Белгазпромбанк пришли следователи. Экс-банкир заявил, что ожидал давления на себя лично (подробнее)

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Лукашенко сказал, чтобы использовали торф и щепу, а не выпрашивали нефть и газ
Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 12 июня 2020 года: 704 новых случая заражения, впервые выписаны больше 1000 человек
Украинец несколько лет обманывал белорусских почтовиков и получал пенсию по паспорту умершего тестя
«Вирус никуда не исчез». Представитель ВОЗ в Беларуси призвал носить маски, несмотря на усталость
Белорусские правозащитники призвали власть не запугивать людей, участвующих в выборах
Бывший вице-мэр Могилева задержан. Он является координатором инициативной группы Бабарико
"Восстановить дом или построить "будку". Лукашенко поручил упростить условия для приобретения загородных участков
Лукашенко о подготовке Полоцка к его приезду: «Не волнуйтесь, чистый и аккуратный город с собой не увезу!»
Лукашенко: служба 115 должна работать как скорая помощь
МЧС: В Минске в техническом водоеме утонула 25-летняя женщина
Лукашенко: проблему сбора и переработки бытового мусора необходимо решить в ближайшие 2 - 3 года
«Деревня Камаи, не знаю яки дом гарыць!» Трагедия в Поставском районе - на пожаре погибла пенсионерка
Караник о коронавирусе в Беларуси: «Мы начинаем спускаться с плато»
Лукашенко с вертолета остался недоволен полями Витебщины: «Корма будут некачественные - опять будем бороться с падежом скота»
Лукашенко Путину: «К успехам сильной и процветающей России в Беларуси относятся с уважением»