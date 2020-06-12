Украинец несколько лет обманывал белорусских почтовиков и получал пенсию по паспорту умершего тестя

Общая сумма полученных пенсий составила 18 тысяч рублей. Но могло быть и больше

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Мозырской милицией выявлена преступная схема, касающаяся соцобеспечения. Следователями возбуждено уголовное дело по мошенничеству в особо крупном размере. Подозреваемый - 67-летний украинец, который на протяжении четырех лет получал пенсию по паспорту умершего тестя.

В 2009 году пожилой мозырянин принял решение переехать к дочери в Чернигов на ПМЖ. Об этом местных властных структур и органов регистрации он не поставил в известность. Пенсия все поступала на банковскую карту. В 2012 году у нее закончился срок действия. Начисления перестали поступать. К этому времени мужчина уже умер. Его похоронили в Украине.

Через год зять покойного из корыстных побуждений решил воспользоваться его белорусским паспортом. Знакомый из Мозыря помог ему выйти на специалиста городского управления по труду, занятости и соцзащите.

В Мозырском РОВД рассказали, что чиновнице он сказал, что тесть сейчас тяжело заболел в Чернигове. У него не хватает сил приехать и написать заявление на пенсию. Подозреваемый убедил специалиста сделать так, чтобы пенсию выдавали в местном почтовом отделении.

Работникам почты мужчина представился покойным, показав его паспорт. Хоть у них и разница в 10 лет, мужчины похожи. Украинцу начали поступать деньги.

Таким образом, с 2013 по 2017 год подозреваемому было перечислено более 18 тысяч рублей. Сумма могла оказаться и более высокой, но украинец некоторое время не приезжал в Беларусь. Выплаты вновь прекратились. Во второй раз появляться в собесе аферист не решился.

На данный момент следователями устанавливаются все участники преступления. Например, проверяются действия специалиста городского управления по труду, занятости и соцзащите на предмет служебной халатности.

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