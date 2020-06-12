Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 12 июня 2020 года: 704 новых случая заражения, впервые выписаны больше 1000 человек

Мы собрали последние новости о количестве зараженных коронавирусом в Беларуси на 12 июня 2020 года

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В стране выявлено 704 новых случая, в общей сложности в стране зарегистрированы 52 520 человек с положительным тестом на COVID-19, сообщает Минздрав.

Впервые за время распространения инфекции выписаны более 1000 человек – 1117. Всего в стране выписаны 27 760 человек из тех, у кого был коронавирус.

За последние сутки по официальным данным в стране провели 18441 текст на коронавирус, в общей сложности сделали 697 011 тестов.

Со вчерашнего дня умерло еще пять пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией, всего за время пандемии по той же причине ушли из жизни 298 человек.

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