Лукашенко сказал, чтобы использовали торф и щепу, а не выпрашивали нефть и газ

На совещании он отметил, что торф, щепа и опилки «буквально валяются под ногами»

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12 июня на совещании в Витебске Александр Лукашенко призвал более активно использовать местные виды топлива в системе ЖКХ. Ведь «торф, щепа и опилки буквально валяются под ногами».

Президент сказал, что нечего ездить и выпрашивать природный газ и нефть. Вот что надо использовать. Он отметил, что в Витебской области это научились делать. «Этот опыт надо распространять на всю страну, потому что гибнущей древесины у нас сегодня предостаточно», — пишет пресс-служба президента.

Строительство пеллетных заводов президент похвалил. «Их построили мгновенно!» - сказал он и поручил начинать выходить на экспортные рынки пеллетов. Предприятия не должны конкурировать на них друг с другом. «Возьмите в одни руки реализацию продукции», — поручил Александр Лукашенко.

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Об этом он заявил 12 июня на совещании по вопросам развития ЖКХ (подробности).

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