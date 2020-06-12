Супруга Владимира Зеленского заболела коронавирусом

Где и когда она заразилась – не известно. Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский и дети уже прошли тестирование. Их результаты отрицательные

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У Елены Зеленской, супруги президента Украины, положительный результат теста на коронавирус. Об этом пишет "Комсомольская правда" в Украине". Самому Зеленскому и их детям провели тестирование на COVID-19. Результаты отрицательные.

Где и когда она заразилась - неизвестно. Однако первая леди всегда придерживалась правил карантина и рекомендаций Минздрава Украины. Также ей постоянно делали тест на коронавирус. Предпоследний сделали в начале июня. Он был отрицательный.

В своем Фейсбуке Елена Зеленская призывает всех сохранять бдительность, носить защитные маски и беречь своих близких.

По последним данным, в Украине подтверждено свыше 29 тыс. случаев COVID-19, с момента вспышки скончались 870 человек.

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