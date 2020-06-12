Бывшая глава Нацбанка Надежда Ермакова может возглавить Белгазпромбанк

Должность стала вакантна после того, как её для своей избирательной кампании покинул Виктор Бабарико Фото: Александр КОНОТОП

«Такое предложение действительно есть. Мне из банка предложили. Однако, когда это будет рассматриваться, я не знаю», - сообщает Ермакова

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Бывшему председателю Национального банка Надежде Ермаковой предложили занять кресло председателя правления Белгазпромбанка. Об этом пишет «Наша Ніва».

Национальный банк РБ она возглавляла с 2011 по 2014 год.

Эта должность стала вакантна после того, как ее для своей избирательной кампании покинул Виктор Бабарико. И. о. председателя правления был назначен Кирилл Бадей. Он был утвержден и российскими акционерами банка. До года без согласования с регулятором заместитель может выполнять обязанности председателя правления, говорит белорусское законодательство.

11 июня в Белгазпромбанке прошли обыски. Проведены они были сотрудниками Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля. Возбуждено уголовное дело. Виктор Бабарико назвал это давлением на него из-за избирательной кампании.

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