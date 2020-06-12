2020-06-12T17:36:10+03:00
Экономика
КП Беларусь

Курсы валют в Беларуси на 12 июня: евро и российский рубль подешевели

А доллар подорожал
ИННА КОРСАК
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Курсы валют на 12 июня. Фото: pixabay.comКурсы валют на 12 июня. Фото: pixabay.com
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На сайте Белорусской валютно-фондовой биржи разместили информацию о торгах, которые прошли 12 июня.

Доллар вырос на 0,0033 и теперь стоит 2,3781 белорусского рубля.

Евро подешевел на 0,0116 и теперь стоит 2,689 белорусского рубля.

Российский рубль снизился на 0,027 и теперь стоит 3,4115 белорусского рубля.

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