Купаловский театр обновляет показ спектаклей: 15 июня покажут «Паўлінку»

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Во время спектаклей для всех зрителей обязательно будет соблюдать меры безопасности. Зрителей здесь рассадят на дистанции через два места, всего же вместо более 300 в зале усадят только 100 зрителей.

Перед показом спектакля и после него все помещения театра продезинфецируют. После открытия сезона спектакли здесь будут проходить достаточно часто: по одному-два в день. Кроме “Паўлінкі” зрители смогут увидеть “Короля Лир”, “Землю Эльзы”, “Радзіва Прудок” и другие постановки.

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