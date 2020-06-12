Купаловский театр обновляет показ спектаклей: 15 июня покажут «Паўлінку»
Во время спектаклей для всех зрителей обязательно будет соблюдать меры безопасности. Зрителей здесь рассадят на дистанции через два места, всего же вместо более 300 в зале усадят только 100 зрителей.
Перед показом спектакля и после него все помещения театра продезинфецируют. После открытия сезона спектакли здесь будут проходить достаточно часто: по одному-два в день. Кроме “Паўлінкі” зрители смогут увидеть “Короля Лир”, “Землю Эльзы”, “Радзіва Прудок” и другие постановки.
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