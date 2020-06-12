Продавец в магазине сотовой связи в Минске присвоил себе более 450 телефонов

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В Телеграм-канале Следственного комитета Беларуси сообщили, что продавец в одном из магазинов сотовой связи присвоил себе более 450 мобильных телефонов.

«Сотрудникам удалось установить, что молодой человек, когда оформлял документы, рассчитывал на невнимательность людей. Он подкладывал посетителям, когда те оформляли документы, дополнительные договоры: к примеру, о подключении второй сим-карты или же о приобретении телефона в рассрочку», — рассказали в СК.

Все стало известно в тот момент, когда потерпевшим начали поступать уведомления о задолженности. Люди обратились в милицию.

Общая сумма ущерба составила более 250 тысяч белорусских рублей.

Следователи завершили дело. Его передадут в суд.

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