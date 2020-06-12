2020-06-12T18:24:59+03:00
Общество
КП Беларусь

Комитет госконтроля о противоправной деятельности Бабарико: «У нас имеются убедительные доказательства»

Об этом заявил председатель КГК Иван Тертель
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В Комитете госконтроля заявили, что на Бабарико есть убедительные доказательства его противоправной деятельности. Фото: belta.byВ Комитете госконтроля заявили, что на Бабарико есть убедительные доказательства его противоправной деятельности. Фото: belta.by
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Как сообщает БЕЛТА, председатель КГК Иван Тертель заявил, что есть убедительные доказательства противоправной деятельности экс-главы «Белгазпромбанка» Виктора Бабарико.

«На базе банка была создана преступная группа, которая занималась осуществлением вывода денег не территории иностранных государств. Не могу себе представить, что то, что творилось в банке заместителями, могло быть неизвестно руководителю», — подчеркнул Тертель.

Следственные действия еще не завершены и они продолжаются. По словам Тертеля, есть и другие направления по которым будет и далее проводится работа.

На сегодняшний день, задержаны 15 человек. В основном это топ-менеджеры, руководители разного уровня, представители коммерческих структур и замы руководства.

Напомним, что 11 июня в офисах «Белгазпромбанка» прошли обыски.

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