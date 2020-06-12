Комитет госконтроля о противоправной деятельности Бабарико: «У нас имеются убедительные доказательства»
Как сообщает БЕЛТА, председатель КГК Иван Тертель заявил, что есть убедительные доказательства противоправной деятельности экс-главы «Белгазпромбанка» Виктора Бабарико.
«На базе банка была создана преступная группа, которая занималась осуществлением вывода денег не территории иностранных государств. Не могу себе представить, что то, что творилось в банке заместителями, могло быть неизвестно руководителю», — подчеркнул Тертель.
Следственные действия еще не завершены и они продолжаются. По словам Тертеля, есть и другие направления по которым будет и далее проводится работа.
На сегодняшний день, задержаны 15 человек. В основном это топ-менеджеры, руководители разного уровня, представители коммерческих структур и замы руководства.
Напомним, что 11 июня в офисах «Белгазпромбанка» прошли обыски.
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