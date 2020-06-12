Бабарико ответил на обвинения КГК: «Деньги, найденные у моих друзей – мои!»

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Бывший глава «Белгазпромбанка» провел экстренный прямой эфир на платформе youtube и ответил на обвинения КГК. Бабарико заявил, что деньги, которые нашли у его задержанных друзей, его.

«У моего друга Дмитрия есть депозит 100 тысяч евро, которые я попросил его положить, потому что я банкир и не привык все хранить в одной корзинке. У второго друга Владимира обнаружили 100 тысяч долларов, которые находились в ячейке…Это мои деньги! Если у него были обнаружены ценные бумаги в сумме 250 тысяч евро и 100 тысяч долларов – это мои облигации», подчеркнул Бабарико.

Он также отметил, что уплатил подоходные налоги. И он очень надеяться, что обвинения будут сняты и что деньги ему обязательно вернут, т.к. он собирается отразить данные суммы в своей декларации.

Напомним, что председатель КГК заявил о том, что на Бабарико найдены убедительные доказательства его противоправной деятельности.