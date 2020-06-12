2020-06-12T19:50:52+03:00
Общество
КП Беларусь

Бабарико ответил на обвинения КГК: «Деньги, найденные у моих друзей – мои!»

Экс-глава «Белгазпромбанка» подчеркнул, что подоходный налог был уплачен
ИННА КОРСАК
Поделиться:
Бабарико провел прямой эфир в youtube. Фото: nn.byБабарико провел прямой эфир в youtube. Фото: nn.by
Изменить размер текста:

Бывший глава «Белгазпромбанка» провел экстренный прямой эфир на платформе youtube и ответил на обвинения КГК. Бабарико заявил, что деньги, которые нашли у его задержанных друзей, его.

«У моего друга Дмитрия есть депозит 100 тысяч евро, которые я попросил его положить, потому что я банкир и не привык все хранить в одной корзинке. У второго друга Владимира обнаружили 100 тысяч долларов, которые находились в ячейке…Это мои деньги! Если у него были обнаружены ценные бумаги в сумме 250 тысяч евро и 100 тысяч долларов – это мои облигации», подчеркнул Бабарико.

Он также отметил, что уплатил подоходные налоги. И он очень надеяться, что обвинения будут сняты и что деньги ему обязательно вернут, т.к. он собирается отразить данные суммы в своей декларации.

Напомним, что председатель КГК заявил о том, что на Бабарико найдены убедительные доказательства его противоправной деятельности.

Еще больше материалов по теме: «Президентские выборы в Беларуси-2020»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Бабарико ответил на обвинения КГК: «Деньги, найденные у моих друзей – мои!»
Продавец в магазине сотовой связи в Минске присвоил себе более 450 телефонов
Комитет госконтроля о противоправной деятельности Бабарико: «У нас имеются убедительные доказательства»
Купаловский театр обновляет показ спектаклей: 15 июня покажут «Паўлінку»
Курсы валют в Беларуси на 12 июня: евро и российский рубль подешевели
Александр Лукашенко о Бабарико: «Я хочу, чтобы он попал на выборы»
Бывшая глава Нацбанка Надежда Ермакова может возглавить Белгазпромбанк
Лукашенко о Бабарико: «Когда рыльце в пушку, не лезь туда. Потому что тебя измочалит сам народ»
Супруга Владимира Зеленского заболела коронавирусом
Александр Лукашенко заявил о том, что собрал уже полтора миллиона подписей
Лукашенко сказал, чтобы использовали торф и щепу, а не выпрашивали нефть и газ
Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 12 июня 2020 года: 704 новых случая заражения, выписаны больше 1000 человек
Украинец несколько лет обманывал белорусских почтовиков и получал пенсию по паспорту умершего тестя
«Вирус никуда не исчез». Представитель ВОЗ в Беларуси призвал носить маски, несмотря на усталость
Белорусские правозащитники призвали власть не запугивать людей, участвующих в выборах
Бывший вице-мэр Могилева задержан. Он является координатором инициативной группы Бабарико
"Восстановить дом или построить "будку". Лукашенко поручил упростить условия для приобретения загородных участков
Лукашенко о подготовке Полоцка к его приезду: «Не волнуйтесь, чистый и аккуратный город с собой не увезу!»
Лукашенко: служба 115 должна работать как скорая помощь
МЧС: В Минске в техническом водоеме утонула 25-летняя женщина
Лукашенко: проблему сбора и переработки бытового мусора необходимо решить в ближайшие 2 - 3 года
«Деревня Камаи, не знаю яки дом гарыць!» Трагедия в Поставском районе - на пожаре погибла пенсионерка
Караник о коронавирусе в Беларуси: «Мы начинаем спускаться с плато»
Лукашенко с вертолета остался недоволен полями Витебщины: «Корма будут некачественные - опять будем бороться с падежом скота»
Лукашенко Путину: «К успехам сильной и процветающей России в Беларуси относятся с уважением»