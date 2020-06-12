Бабарико о законе о тунеядстве: «Я считаю это верхом цинизма. У меня жена была домохозяйкой»

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Бывший глава «Белгазпромбанка» во время прямого эфира на своем Youtube-канале ответил на вопросы белорусов. Один из вопросов касался закона о тунеядстве.

- Я считаю это верхом цинизма, - сказал Виктор Бабарико. - У меня, например, жена была домохозяйкой (женщина погибла - Ред.). Я ее содержал. Вы знаете, я считаю, что труд домохозяйки точно уж сопоставим с любым другим трудом, которым занимается женщина. Или обратная ситуация: если бы с детьми сидел мужчина. Почему нет? Это нормально тоже.

Поэтому я отрицательно отношусь вообще к понятию "тунеядство", если у человека есть источник на что он живет. И все эти разговоры о том: "Ну как же, он пользуется бесплатно нашей медициной, лифтом, социальными службами". Слушайте, так он и бесплатно воздухом дышит. И ходит по улицам наших городов бесплатно. Другое дело, что нужно стимулировать и показывать, что работать - это лучше, чем быть бездельником. Но это ненасильственные методы.

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