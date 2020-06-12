2020-06-12T21:24:43+03:00
Общество
КП Беларусь

Бабарико о законе о тунеядстве: «Я считаю это верхом цинизма. У меня жена была домохозяйкой»

Потенциальный кандидат в президенты ответил на вопросы белорусов во время прямого эфира
Дарья ЛОМОНОВСКАЯ
Поделиться:
Экс-банкир Виктор Бабарико считает, что труд домохозяйки сопоставим с любым другим трудом, которым занимается женщина.Экс-банкир Виктор Бабарико считает, что труд домохозяйки сопоставим с любым другим трудом, которым занимается женщина.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Изменить размер текста:

Бывший глава «Белгазпромбанка» во время прямого эфира на своем Youtube-канале ответил на вопросы белорусов. Один из вопросов касался закона о тунеядстве.

- Я считаю это верхом цинизма, - сказал Виктор Бабарико. - У меня, например, жена была домохозяйкой (женщина погибла - Ред.). Я ее содержал. Вы знаете, я считаю, что труд домохозяйки точно уж сопоставим с любым другим трудом, которым занимается женщина. Или обратная ситуация: если бы с детьми сидел мужчина. Почему нет? Это нормально тоже.

Поэтому я отрицательно отношусь вообще к понятию "тунеядство", если у человека есть источник на что он живет. И все эти разговоры о том: "Ну как же, он пользуется бесплатно нашей медициной, лифтом, социальными службами". Слушайте, так он и бесплатно воздухом дышит. И ходит по улицам наших городов бесплатно. Другое дело, что нужно стимулировать и показывать, что работать - это лучше, чем быть бездельником. Но это ненасильственные методы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Бабарико ответил на обвинения КГК: «Деньги, найденные у моих друзей – мои!»

Еще больше материалов по теме: «Президентские выборы в Беларуси-2020»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
ДТП со смертельным исходом: в Орше водитель не справился с управлением и погиб
«Газпромбанк» и «Газпром» назвали незаконным назначение нового руководства «Белгазпромбанка»
Бабарико о ситуации с платформой Mola-Mola: «Нельзя уничтожать подобные проекты»
Бабарико о законе о тунеядстве: «Я считаю это верхом цинизма. У меня жена была домохозяйкой»
Бабарико ответил на обвинения КГК: «Деньги, найденные у моих друзей – мои!»
Продавец в магазине сотовой связи в Минске присвоил себе более 450 телефонов
Комитет госконтроля о противоправной деятельности Бабарико: «У нас имеются убедительные доказательства»
Купаловский театр обновляет показ спектаклей: 15 июня покажут «Паўлінку»
Курсы валют в Беларуси на 12 июня: евро и российский рубль подешевели
Александр Лукашенко о Бабарико: «Я хочу, чтобы он попал на выборы»
Бывшая глава Нацбанка Надежда Ермакова может возглавить Белгазпромбанк
Лукашенко о Бабарико: «Когда рыльце в пушку, не лезь туда. Потому что тебя измочалит сам народ»
Супруга Владимира Зеленского заболела коронавирусом
Александр Лукашенко заявил о том, что собрал уже полтора миллиона подписей
Лукашенко сказал, чтобы использовали торф и щепу, а не выпрашивали нефть и газ
Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 12 июня 2020 года: 704 новых случая заражения, выписаны больше 1000 человек
Украинец несколько лет обманывал белорусских почтовиков и получал пенсию по паспорту умершего тестя
«Вирус никуда не исчез». Представитель ВОЗ в Беларуси призвал носить маски, несмотря на усталость
Белорусские правозащитники призвали власть не запугивать людей, участвующих в выборах
Бывший вице-мэр Могилева задержан. Он является координатором инициативной группы Бабарико
"Восстановить дом или построить "будку". Лукашенко поручил упростить условия для приобретения загородных участков
Лукашенко о подготовке Полоцка к его приезду: «Не волнуйтесь, чистый и аккуратный город с собой не увезу!»
Лукашенко: служба 115 должна работать как скорая помощь
МЧС: В Минске в техническом водоеме утонула 25-летняя женщина
Лукашенко: проблему сбора и переработки бытового мусора необходимо решить в ближайшие 2 - 3 года
«Деревня Камаи, не знаю яки дом гарыць!» Трагедия в Поставском районе - на пожаре погибла пенсионерка
Караник о коронавирусе в Беларуси: «Мы начинаем спускаться с плато»
Лукашенко с вертолета остался недоволен полями Витебщины: «Корма будут некачественные - опять будем бороться с падежом скота»
Лукашенко Путину: «К успехам сильной и процветающей России в Беларуси относятся с уважением»