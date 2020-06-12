Бабарико о ситуации с платформой Mola-Mola: «Нельзя уничтожать подобные проекты»

Он напомнил, что именно через эту платформу собирали деньги на помощь медикам в борьбе с коронавирусом

Изменить размер текста: A A

Виктор Бабарико 12 июня провел прямой эфир на youtube, где отвечал на вопросы пользователей. Один из вопросов коснулся ситуации с платформой Mola-Mola.

«Данная площадка была инструментом, который давал возможность помочь людям, нуждающимся в этом. Через Mola-Mola мы собирали деньги на помощь медикам в борьбе с коронавирусом. Через нее собирали деньги фельдшеру из Лиды, с которым не продлили контракт», — подчеркнул Бабарико.

Он также отметил, что уничтожать подобные проекты, которые направлены на помощь, нельзя. И подчеркнул, что «лучше заниматься тем, чтобы правильно реагировать на проблемы в стране и активнее обеспечивать медиков всем необходимым».

Платформа Mola-Mola принадлежала сыну Виктора Бабарико - Эдуарду.

Напомним, что 11 июня «Белгазпромбанк» заблокировал площадку Mola-Mola. Также, в четверг, 11 июня, прошли обыски в офисах банка.