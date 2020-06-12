«Газпромбанк» и «Газпром» назвали незаконным назначение нового руководства «Белгазпромбанка»

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На официальном сайте «Газпрома» опубликовали заявление компании, совместно с «Газпромбанком», в котором назвали незаконным назначение нового руководства «Белгазпромбанка».

Акционеры выступили с совместным заявлением. У каждого из них доля составляет 49,818%.

Действия были предприняты с рядом грубых нарушений как законодательства РБ, так и договора о ЕЭС. Они затрагивают как законные интересы и права российских акционеров, так и интересы клиентов банка и вкладчиков.

Компании планируют добиваться защиты своих интересов и прав всевозможными способами и методами.

Напомним, что 11 июня, в четверг, в офисах «Белгазпромбанка» прошли обыски. А 12 июня, в пятницу, было назначено новое руководство банка.

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