2020-06-12T21:28:55+03:00
Общество
КП Беларусь

«Газпромбанк» и «Газпром» назвали незаконным назначение нового руководства «Белгазпромбанка»

Акционеры сделали совместное заявление в пятницу, 12 июня
ИННА КОРСАК
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Российские компании отреагировали на назначение нового руководства «Белгазпромбанка». Фото: ex-press.byРоссийские компании отреагировали на назначение нового руководства «Белгазпромбанка». Фото: ex-press.by
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На официальном сайте «Газпрома» опубликовали заявление компании, совместно с «Газпромбанком», в котором назвали незаконным назначение нового руководства «Белгазпромбанка».

Акционеры выступили с совместным заявлением. У каждого из них доля составляет 49,818%.

Действия были предприняты с рядом грубых нарушений как законодательства РБ, так и договора о ЕЭС. Они затрагивают как законные интересы и права российских акционеров, так и интересы клиентов банка и вкладчиков.

Компании планируют добиваться защиты своих интересов и прав всевозможными способами и методами.

Напомним, что 11 июня, в четверг, в офисах «Белгазпромбанка» прошли обыски. А 12 июня, в пятницу, было назначено новое руководство банка.

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