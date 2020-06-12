ДТП со смертельным исходом: в Орше водитель не справился с управлением и погиб

В Орше водитель не справился с управлением и погиб. Фото: официальная группа Вконтакте ГАИ Витебска

Автомобиль съехал в кювет и перевернулся

Изменить размер текста: A A

В официальной группе Вконтакте ГАИ Витебска сообщили, что в четверг, 11 июня, в Орше водитель не справился с управлением и погиб.

«Автомобиль съехал в кювет и опрокинулся. От травм, несовместимых с жизнью, мужчина скончался на месте», — пояснили в ГАИ Витебска.

Мужчине было 33 года.

Проводится проверка.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Водитель в нетрезвом состоянии в Мозыре врезался в бордюр, у авто отлетело колесо и травмировало людей.

В крови мужчины было 5 промилле алкоголя. (подробности)

В Гродно водитель без прав сбил 63-летнего мужчину на пешеходном переходе.

Пенсионер с серьезными травмами был доставлен в больницу. (подробности)

В Логойском районе микроавтобус насмерть сбил 74-летнюю женщину на пешеходном переходе.

Женщина скончалась на месте. (подробности)

ДТП с участием сразу трех автомобилей произошло в Минске. Никто не пострадал.

В одном из автомобилей находились маленькие дети. (подробности)