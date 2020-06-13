В Борисове мужчина, чтобы замести следы преступления, украл камеры видеонаблюдения

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Хозяин борисовской пилорамы рассказал милиционерам, что с его предприятия был украден силовой кабель от станков и две камеры видеонаблюдения. А месяц назад он недосчитался бензопилы и куска такого же кабеля.

Силовики провели расследование и установили, что во всём вышеперечисленном присутствует вина 58-летнего уроженца Оршанского района. Сейчас подозреваемый проживает в Борисове и, где приходится, подрабатывает. Какой-никакой заработок на пилораме он тоже имел.

Как рассказали в МВД, однажды ночью, на пилораме работали люди. Он пришёл на предприятие и разжился бензопилой и несколькими метрами кабеля. Пила была продана знакомому, а кабель сдан на металлолом.

Спустя некоторое время он вновь пришел поработать на предприятие и увидел установленные камеры видеонаблюдения. Он понял, что по ним его могут вычислить. Тогда он просто решил их украсть. С приходом ночи подозреваемый залез на территорию, «скрутил» камеры и прихватил кусок кабеля. Система видеонаблюдения не работала, но он этого не знал.

Всё же уже после второго преступления милиция его вычислила. Фигурант во всем признался. Видеокамеры были спрятаны в подвале дома. Он хотел их продать, но не нашел клиента. Вместе с тем оперативники нашли покупателя бензопилы и вернули ее законному владельцу.

Подозреваемого посадили в ИВС. Оказалось, что он находился в розыске за уклонение от уплаты алиментов. Теперь он ещё и фигурант уголовного дела за кражу.

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