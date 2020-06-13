2020-06-13T11:05:32+03:00
Политика
КП Беларусь

Цепкало высказался в поддержку Бабарико

«Как только кандидаты решили принять участие в президентских выборах и предложить иные пути развития Беларуси, сразу появились вопросы со стороны силовиков», - сказал претендент
Сергей Диндиков
Поделиться:
Кандидат сказал, что всем нужно сделать все законное и возможное в рамках Конституции страны. Фото: ПВТКандидат сказал, что всем нужно сделать все законное и возможное в рамках Конституции страны. Фото: ПВТ
Изменить размер текста:

12 июня Валерий Цепкало заявил, что оценивает действия госструктур на альтернативных кандидатов и их сторонников как попытку давления.

TUT.BY пишет, что обращаясь к белорусам, он призвал задуматься лишь об одном: у всех претендентов всё было хорошо. Не было проблем с законом и не возникало никаких вопросов со стороны органов. Но, как только они решили принять участие в президентских выборах и предложить иные пути развития Беларуси, сразу появились вопросы со стороны силовиков, и коробки с компроматами нашлись. Цепкало сказал: «Вот такое совпадение! По-моему, все ясно без комментариев».

Также кандидат добавил, что всем нужно сделать все законное и возможное в рамках Конституции страны, «чтобы вернуть власть народу».

«Вот поэтому нам нужен новый курс, новые молодые лица, чтобы навсегда покончить с мрачным прошлым Беларуси». – отметил кандидат.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Комитет госконтроля о противоправной деятельности Бабарико: «У нас имеются убедительные доказательства»

Об этом заявил председатель КГК Иван Тертель (подробности).

Александр Лукашенко о Бабарико: «Я хочу, чтобы он попал на выборы».

Об этом президент рассказал 12 июня во время общения с журналистами и жителями Полоцка. (подробности).

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
На Вилейском водохранилище пенсионер ловил рыбу и перевернулся в лодке
По делу Белгазпромбанка изъято более $4 млн
Цепкало высказался в поддержку Бабарико
В Борисове мужчина, чтобы замести следы преступления, украл камеры видеонаблюдения
ДТП со смертельным исходом: в Орше водитель не справился с управлением и погиб
«Газпромбанк» и «Газпром» назвали незаконным назначение нового руководства «Белгазпромбанка»
Бабарико о ситуации с платформой Mola-Mola: «Нельзя уничтожать подобные проекты»
Бабарико о законе о тунеядстве: «Я считаю это верхом цинизма. У меня жена была домохозяйкой»
Бабарико ответил на обвинения КГК: «Деньги, найденные у моих друзей – мои!»
Продавец в магазине сотовой связи в Минске присвоил себе более 450 телефонов
Комитет госконтроля о противоправной деятельности Бабарико: «У нас имеются убедительные доказательства»
Купаловский театр обновляет показ спектаклей: 15 июня покажут «Паўлінку»
Курсы валют в Беларуси на 12 июня: евро и российский рубль подешевели