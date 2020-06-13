Цепкало высказался в поддержку Бабарико

Кандидат сказал, что всем нужно сделать все законное и возможное в рамках Конституции страны. Фото: ПВТ

«Как только кандидаты решили принять участие в президентских выборах и предложить иные пути развития Беларуси, сразу появились вопросы со стороны силовиков», - сказал претендент

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12 июня Валерий Цепкало заявил, что оценивает действия госструктур на альтернативных кандидатов и их сторонников как попытку давления.

TUT.BY пишет, что обращаясь к белорусам, он призвал задуматься лишь об одном: у всех претендентов всё было хорошо. Не было проблем с законом и не возникало никаких вопросов со стороны органов. Но, как только они решили принять участие в президентских выборах и предложить иные пути развития Беларуси, сразу появились вопросы со стороны силовиков, и коробки с компроматами нашлись. Цепкало сказал: «Вот такое совпадение! По-моему, все ясно без комментариев».

Также кандидат добавил, что всем нужно сделать все законное и возможное в рамках Конституции страны, «чтобы вернуть власть народу».

«Вот поэтому нам нужен новый курс, новые молодые лица, чтобы навсегда покончить с мрачным прошлым Беларуси». – отметил кандидат.

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