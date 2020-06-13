2020-06-13T10:32:57+03:00
Политика
КП Беларусь

По делу Белгазпромбанка изъято более $4 млн

КГК Беларуси: «Получены доказательства о масштабной противоправной деятельности»
Павел МИЦКЕВИЧ
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По делу Белгазпромбанка изъято более $4 млнПо делу Белгазпромбанка изъято более $4 млнФото: Святослав ЗОРКИЙ
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По делу Белгазпромбанка изъято свыше 4 млн долларов, заявили в Комитете государственного контроля. Уголовные дела в отношении бывших и нынешних работников банка и нескольких коммерческих структур возбудил Департамент финансовых расследований КГК. В частности, фигуранты подозреваются в по таким статьям как «легализация средств, добытых преступным путем в особо крупном размере» и «уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере».

По информации Комитета госконтроля, среди 15 задержанных человек - топ-менеджеры банка и представители коммерческих структур - бывшие сотрудники банка.

- Получены доказательства того, что бывшие и действующие работники Белгазпромбанка причастны к масштабной противоправной деятельности, связанной с выводом денежных средств за границу, - заявили в КГК. - Большинство задержанных сотрудничают со следствием, дают признательные показания. Они выдают средства, полученные преступным путем.

Кроме 4 млн долларов это ценные бумаги на сумму свыше 500 тыс. долларов. Следственные действия продолжаются.

Напомним, на днях президент Александр Лукашенко, высказываясь о политической обстановке в стране перед выборами, дал указание «прошерстить пузатых буржуев»:

- На Канары, Гоа, еще какие-то острова у них выехать есть деньги, а нормальную зарплату людям заплатить не могут, да еще и выгоняют с работы (...) Надо этих буржуев привести в чувство.

Претендент на выдвижение кандидатом в президенты Виктор Бабарико, бывший глава Белгазпромбанка, не задержан. Однако в КГК заявили, что «есть убедительные доказательства противоправной деятельности» Бабарико.

Сам участник предвыборной кампании заявил: «Деньги, найденные у моих друзей - мои!», и заверил, что необходимые налоги были уплачены.

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