2020-06-13T11:00:17+03:00
Происшествия
КП Беларусь

На Вилейском водохранилище пенсионер ловил рыбу и перевернулся в лодке

Его спас ОСВОД
Сергей Диндиков
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Пенсионера бросило в воду, но он был в спасательном жилете. Фото: mchs.gov.byПенсионера бросило в воду, но он был в спасательном жилете. Фото: mchs.gov.by
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11 июня вечером на пульт работников МЧС пришло сообщение о том, что недалеко от деревни Матчицы в Вилейском водохранилище, перевернулась лодка и тонет человек.

Стало известно, что за 300 метров от берега, с моторной надувной лодки мужчина ловил рыбу. На его несчастье пришёл грозовой фронт и лодку опрокинул сильный ветер. Пенсионера бросило в воду. Он был в спасательном жилете, сообщает служба МЧС.

На место приехали бойцы МЧС и ОСВОДа. Сотрудники общества спасания на водах вытащили незадачливого рыбака, усадили на гидроцикл и отвезли к берегу. Там его осмотрели медработники, после чего госпитализировали.

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