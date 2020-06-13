На Вилейском водохранилище пенсионер ловил рыбу и перевернулся в лодке

Пенсионера бросило в воду, но он был в спасательном жилете. Фото: mchs.gov.by

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11 июня вечером на пульт работников МЧС пришло сообщение о том, что недалеко от деревни Матчицы в Вилейском водохранилище, перевернулась лодка и тонет человек.

Стало известно, что за 300 метров от берега, с моторной надувной лодки мужчина ловил рыбу. На его несчастье пришёл грозовой фронт и лодку опрокинул сильный ветер. Пенсионера бросило в воду. Он был в спасательном жилете, сообщает служба МЧС.

На место приехали бойцы МЧС и ОСВОДа. Сотрудники общества спасания на водах вытащили незадачливого рыбака, усадили на гидроцикл и отвезли к берегу. Там его осмотрели медработники, после чего госпитализировали.

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