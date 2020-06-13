КП Беларусь
В Минске столкнулись Opel и трамвай - трое пострадавших
Легковушка разворачивалась на красный свет
В Минске столкнулись Opel и трамвай. Фото: ГАИ
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В Минске 13 июня столкнулись легковушка и трамвай, три человека пострадали. По предварительной информации, водитель автомобиля Opel, двигаясь по улице Ульяновской возле Национального олимпийского стадиона «Динамо», решил развернуться на перекрестке на красный свет. Это привело к столкновению с трамваем, который двигался в попутном направлении.
- Водитель и два пассажира автомобиля Opel доставлены в больницу. Устанавливаются обстоятельства происшествия, - сообщает Госавтоинспекция Минска.