2020-06-13T11:47:19+03:00
Общество
КП Беларусь

В Минске с 6 июля будет ограничено движение в районе путепровода на развязке улица Орловская – проспект Победителей

Ограничения связаны с ремонтными и другими работами
Сергей Диндиков
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Ограничения будут связаны с ремонтами и другими работамиОграничения будут связаны с ремонтами и другими работами
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С 6 июля в Минске будет ограничено движение в районе путепровода на развязке улица Орловская – проспект Победителей. 5 июня Мингорисполком вынес решение №1784. 13 июня его официально опубликовали на Национальном правовом интернет-портале.

С восьми утра 6 июля до двенадцати ночи 6 ноября будет ограничено движение транспорта по улице Орловской на участке от улице Тимирязева до существующих съездов путепровода по улице Орловской через проспект Победителей и по проспекту Победителей на участке от улицы Нарочанской до улицы Саперов.

Ограничения будут связаны с ремонтными и другими работами.

Помимо этого, 11 июня 2020 года решением Мингорисполкома от №1893 определено, что с двенадцати ночи 13 июня до 5 утра 15 июня будет ограничено движение троллейбусов на площади Франтишка Богушевича, по причине ремонтных работ.

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