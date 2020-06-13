Видеофакт! В Слуцком районе пьяный дебошир не хотел ехать в ЛТП, поэтому ранил ножом участкового

Инспектор выбил его из рук преступника, при этом самому ему досталось незначительное ранение руки. Фото: t.me/pressmvd

Сельчанин очень любит эффект от «зелёного змия», за что более 40 раз привлекался к административной ответственности

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10 июня днем в РОВД Слуцка поступил звонок от участкового милиционера. Он сообщил о нападении на него. В одной из деревень района милиционер наведался к 32-летнему мужчине. Его нужно было сопроводить в изолятор временного содержания, для дальнейшего направления в ЛТП.

Тот оказался пьяный. И когда до него «дошло» зачем пришёл участковый – вытащил из пояса нож, и сказал, что воспользуется им если кто-то «тронет», сообщают в МВД.

Офицер начал выводить родственников буйного на улицу, для их же безопасности. До всех донёсся шум разбиваемого окна. Агрессор выскочил в него, и побежал.

Милиционер бросился вслед за ним, и уже настиг, но тот снова начал угрожать ножом. Инспектор выбил его из рук преступника, при этом самому ему досталось незначительное ранение руки. На нападавшего были надеты наручники.

Против задержанного следователями было возбуждено уголовное дело. Сейчас он находится в изоляторе временного содержания.

Он уже привлекался за подобные «финты». Как-то в деревне он уже нападал на милиционера, а после в райотделе милиции ударил оперативника несколько раз.

Сейчас он является большим любителем выпить. За это его уже более 40 раз привлекали к административной ответственности.

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