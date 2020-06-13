2020-06-13T12:32:54+03:00
Общество
КП Беларусь

В Беларуси 3400 новобранцев принесли присягу

Впервые - без присутствия родителей, для которых организовали онлайн-трансляцию
Павел МИЦКЕВИЧ
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В Беларуси 3400 новобранцев принесли присягу. Фото: МинобороныВ Беларуси 3400 новобранцев принесли присягу. Фото: Минобороны
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В Беларуси 13 июня военнослужащие нового пополнения принесли Военную присягу. Клятву на верность Родине произнесли более 3400 новобранцев Вооруженных Сил. Впервые - без присутствия родителей, друзей и близких.

Напомним, из-за распространения коронавируса солдат запретили посещать в воинских частях и транслировали присягу онлайн: на youtube-канале «Воен ТВ», в соцсетях и мессенджерах.

В Беларуси 3400 новобранцев принесли присягу. Фото: Минобороны

В Беларуси 3400 новобранцев принесли присягу. Фото: Минобороны

В торжественных мероприятиях в 72 гвардейском объединенном учебном центре участвовал Министр обороны Беларуси генерал-майор Виктор Хренин. Говоря о дистанционном участии родителей, министр отметил, что такое решение приняли, чтобы «обеспечить стабильную санитарно-эпидемиологическую обстановку в армейских коллективах».

- Рядом с вами, плечом к плечу стоят ваши боевые друзья, это ваша семья на период службы. Знаю, что родители волнуются за вас и гордятся вами. Хочу поблагодарить их за воспитание патриотов, понимающих значимость военной службы для обеспечения безопасности нашей Родины, - цитирует министра пресс-служба ведомства.

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