2020-06-13T14:04:24+03:00
Общество
КП Беларусь

В Беларуси в середине июня снова побиты температурные рекорды. А что дальше?

Со вторника, 16 июня - снова плюс 29-30 и солнечно
Павел МИЦКЕВИЧ
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На следующей неделе жара вернетсяНа следующей неделе жара вернетсяФото: Павел МИЦКЕВИЧ
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В пятницу, 12 июня, жара обновила температурные рекорды. На юге Гомельской области, в райцентрах Брагин и Мозырь, было жарче всего. В частности, в Брагине побит прошлогодний рекорд дня - там воздух прогрелся до 33,3 градуса. А в Мозыре температура достигала +32,9.

В субботу в Беларусь пришла прохлада - ожидаются осадки с грозами. А на воскресенье, 14 июня, по республике в отдельных районах пронозируют сильные дожди, грозы, усиление ветра порывами 15-18 м/с, сообщает Белгидромет.

На следующей неделе жара вернется. По предварительному прогнозу, в понедельник еще будет прохладно и дождливо, а со вторника почти во всех районах - снова плюс 29-30 и солнечно.

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