В Гомельском районе раскрыта кража полотна с изображением Ивана Златоуста и иконы «Крещение Господне»
В мае в гомельскую милицию поступил звонок от жителя поселка Кореневка. Дом, за которым он присматривал по просьбе хозяев, кто-то обокрал. Об этом он узнал, когда увидел, что в одной из оконных рам нет стекла.
Похитители разжились десятью церковными брошюрами, восьмью иконами и ценным полотном с изображением святителя Ивана Златоуста и иконой «Крещение Господне».
Милицией был установлен круг подозреваемых. Одним из них был 33-летний мужчина, который нигде не работает. Не так давно он сюда заходил. Его интересовали иконы и их примерная стоимость.
Вор во всём признался. Рассказал, как проникал в дома. В одном из них нашел дорожную сумку, сложил туда все иконы, книжки и спрятал добро в кустах. Спустя некоторое время перенес краденое домой. К приезду милиции все ценности лежали в сумке. Продать сельчанин ничего не успел, рассказали в Гомельском РОВД.
На подозреваемого возбудили уголовное дело за кражу с проникновением в жилище.
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Раскрыта кража полотна с изображением Ивана Златоуста и иконы Крещение Господне . Источник: МВД Беларуси