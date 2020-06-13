В Гомельском районе раскрыта кража полотна с изображением Ивана Златоуста и иконы «Крещение Господне»

Подозреваемый накануне приходил в этот дом и интересовался иконами. Фото: mvd.gov.by

Помимо этого, вор унёс десять церковных брошюр и восемь икон [видео]

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В мае в гомельскую милицию поступил звонок от жителя поселка Кореневка. Дом, за которым он присматривал по просьбе хозяев, кто-то обокрал. Об этом он узнал, когда увидел, что в одной из оконных рам нет стекла.

Похитители разжились десятью церковными брошюрами, восьмью иконами и ценным полотном с изображением святителя Ивана Златоуста и иконой «Крещение Господне».

Милицией был установлен круг подозреваемых. Одним из них был 33-летний мужчина, который нигде не работает. Не так давно он сюда заходил. Его интересовали иконы и их примерная стоимость.

Вор во всём признался. Рассказал, как проникал в дома. В одном из них нашел дорожную сумку, сложил туда все иконы, книжки и спрятал добро в кустах. Спустя некоторое время перенес краденое домой. К приезду милиции все ценности лежали в сумке. Продать сельчанин ничего не успел, рассказали в Гомельском РОВД.

На подозреваемого возбудили уголовное дело за кражу с проникновением в жилище.

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