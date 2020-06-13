2020-06-13T14:03:14+03:00
Общество
КП Беларусь

Министр Карпенко: дети на каникулах должны быть заняты

По словам министра образования, «ребенок, который сам себе предоставлен, склонен к совершению правонарушений»
Павел МИЦКЕВИЧ
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Министр считает, что незанятый ребенок склонен к правонарушениямМинистр считает, что незанятый ребенок склонен к правонарушениямФото: Павел МИЦКЕВИЧ
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Министр образования Беларуси Игорь Карпенко 13 июня он посетил летний оздоровительный лагерь «Политехник» и высказал свое мнение о том, что должны делать дети на летних каникулах.

- Им должно быть интересно, они должны быть вовлечены в общественно значимую деятельность, чтобы это был активный отдых с пользой для ума и тела. Во время каникул дети должны быть заняты, - резюмировал Карпенко.

По словам министра, «ребенок, не занятый в то время, когда родители на работе, который сам себе предоставлен, склонен к совершению правонарушений», цитирует министра belta.by.

Карпенко добавил, что в Беларуси есть четыре учреждения закрытого типа: три ПТУ и одна спецшкола, куда по решению суда отправляют несовершеннолетних. Для трудных подростков тоже предусмотрены развлечения на каникулах: аквапарк, походы.

Министр заверил, что такие дети также посещают театры и цирк, а на базе спецназа в Марьиной Горке для них устраивают спортивно-патриотический полевой лагерь.

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