Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 13 июня 2020 года: число умерших превысило 300, рекорд выписанных - больше 1300 человек

Мы собрали последние новости о количестве зараженных коронавирусом в Беларуси на 13 июня 2020 года

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Министерство здравоохранения Беларуси опубликовало новую статистику по распространению коронавируса в стране. По официальным данным на 13 июня, зарегистрированы 53 тыс. 241 человек с положительным тестом на COVID-19. Это значит, что прирост за сутки составил 721 случай.

К выходным из больниц выписали рекордное число пациентов, перенесших коронавирус - 1351 человек. Всего выздоровели и выписаны 29 тыс. 111 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

На пять смертей за сутки стало больше. Число умерших превысило 300 человек:

- За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 303 пациента с рядом хронических заболеваний с выявленной, коронавирусной инфекцией, - заявили в Минздраве. Всего в стране провели 714 тыс. 324 теста.

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