Кочанова о коронавирусе: «Во всем мире признали, что наша страна пошла абсолютно правильным путем»

Караник отметил, что в части регионов идет речь о том, чтобы возвращаться к прежнему режиму работы больниц

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В Совете Республики 13 июня прошло совещание с участием главы верхней палаты парламента Натальи Кочанова и представителей Министерства здравоохранения на тему эпидемиологической ситуации в стране.

По словам Кочановой, процесс возвращения в прежний режим работы больниц, которые были перепрофилированы под больных с COVID-19, можно продолжить.

- Во всем мире признали, что наша страна пошла абсолютно правильным путем. Мы не вводили карантинные меры и сегодня видим, что работает экономика, - цитирует спикера belta.by.

В свою очень, министр здравоохранения Владимир Караник заявил, что ситуация с COVID-19 в Беларуси - контролируемая. Перепрофилированного коечного фонда достаточно, отметил министр.

В части регионов идет речь о том, чтобы возвращаться к прежнему режиму работы, рассказал Караник:

- Оценка по эмпирическому опыту Витебска показала, что эпидемиологический процесс во всех регионах развивается по одним лекалам. Исходя из этого принят прогноз для Минска и остальных регионов.

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