ЦИК Беларуси отвергает предложенную Бабарико систему защиты подписей

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Штаб Виктора Бабарико 13 июня начал сдавать в избиркомы подписи, собранные за выдвижение его кандидатом в президенты. Всего за Бабарико было собрано свыше 335 тыс. подписей.

- Мы внимательно относимся к вопросу защиты собранных подписей избирателей. Помимо процедуры верификации и подтверждения подписей, штаб разработал специальную процедуру сдачи листов в комиссии по выборам, - сообщила команда претендента.

Однако Центральная избирательная комиссия отвергла предложенную штабом Бабарико процедуру. Речь идет о специальной программе, которая готовит сопроводительные письма с информацией, какие фамилии содержатся в подписных листах и каков порядок расположения подписных листов. Это нужно для того, чтобы подтвердить информацию о том, когда сдан каждый из проверенных листов, в каком порядке расположены листы в пачке, и фамилии каких избирателей содержатся в каждом из листов.

- 12 июня сопроводительные письма не были приняты членами избирательных комиссий, которые находились на прямой связи с ЦИК, - проинформировали в штабе Бабарико. - При этом нам не только отказали в принятии письма и его регистрации, но и в предоставлении книги замечаний и предложений.

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