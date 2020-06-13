2020-06-13T17:06:39+03:00
Политика
КП Беларусь

Блогер «Серый кот» и два активиста «Европейской Беларуси» осуждены на «сутки»

Активистов судили сразу по двум административным статьям
Павел МИЦКЕВИЧ
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Блогер «Серый кот» и два активиста «Европейской Беларуси» осуждены на «сутки»Блогер «Серый кот» и два активиста «Европейской Беларуси» осуждены на «сутки»Фото: Павел МИЦКЕВИЧ
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В Беларуси прошли очередные суды над активистами, участвующими в политической кампании по выборам президента. На этот раз административные аресты получили видеоблогер из Орши Дмитрий Козлов, известный как «Серый кот», а также активисты «Европейской Беларуси» Артем Черняк и Михаил Бондаренко.

Все они помещены в изолятор временного содержания на улице Окрестина в Минске. Дмитрий Козлов суммарно получил 20 суток ареста, Артем Черняк - 25 суток, Михаил Бондаренко - 17 суток. Последних судили по двум статьям Кодекса об административных правонарушениях: участие в несанкционированном массовом мероприятии и неповиновение сотрудникам милиции, сообщает БелаПАН.

Известно, что активисты были задержаны бойцами ОМОН 10 июня. «Серый кот» - соратник блогера Сергея Тихановского, который сейчас находится в СИЗО Минска.

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