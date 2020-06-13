2020-06-13T17:32:27+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Супруги из Минска утонули в Пуховичском районе

Муж с сыном поплыли кормить лебедей и стали тонуть, жена поплыла на помощь
Павел МИЦКЕВИЧ
Поделиться:
Супруги из Минска утонули в Пуховичском районе. Фото: СКСупруги из Минска утонули в Пуховичском районе. Фото: СК
Изменить размер текста:

Супружеская пара из Минска погибла на воде в Пуховичском районе. Трагедия произошла 13 июня днем, когда семья отдыхала на берегу водоема в деревне Узляны. Это живописное место, здесь часто можно встретить лебедей. Как раз к ним и поплыл 61-летний отец с малолетним сыном - они хотели покормить лебедей. Но в какой-то момент мужчине стало плохо и он ушел под воду.

- На помощь в водоем бросилась 37-летняя супруга. Она помогла сыну приблизиться к берегу, а потом сама стала тонуть. Без признаков жизни ее достали очевидцы, прибежавшие на помощь мальчику. При поиске тело мужчины из воды извлекли сотрудники ОСВОД, - сообщает Следственный комитет в своем Телеграм-канале.

Выясняются все обстоятельства произошедшего, сейчас на месте работают следователи и эксперты.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Супруги из Минска утонули в Пуховичском районе
Блогер «Серый кот» и два активиста «Европейской Беларуси» осуждены на «сутки»
ЦИК Беларуси отвергает предложенную Бабарико систему защиты подписей
Кочанова о коронавирусе: «Во всем мире признали, что наша страна пошла абсолютно правильным путем»
Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 13 июня 2020 года: число умерших превысило 300, рекорд выписанных - больше 1300 человек
Министр Карпенко: дети на каникулах должны быть заняты
В Гомельском районе раскрыта кража полотна с изображением Ивана Златоуста и иконы «Крещение Господне»
В Беларуси в середине июня снова побиты температурные рекорды. А что дальше?
В Беларуси 3400 новобранцев принесли присягу
Видеофакт! В Слуцком районе пьяный дебошир не хотел ехать в ЛТП, поэтому ранил ножом участкового
В Минске с 6 июля будет ограничено движение в районе путепровода на развязке улица Орловская – проспект Победителей
В Минске столкнулись Opel и трамвай - трое пострадавших
На Вилейском водохранилище пенсионер ловил рыбу и перевернулся в лодке
По делу Белгазпромбанка изъято более $4 млн
Цепкало высказался в поддержку Бабарико
В Борисове мужчина, чтобы замести следы преступления, украл камеры видеонаблюдения
ДТП со смертельным исходом: в Орше водитель не справился с управлением и погиб
«Газпромбанк» и «Газпром» назвали незаконным назначение нового руководства «Белгазпромбанка»
Бабарико о ситуации с платформой Mola-Mola: «Нельзя уничтожать подобные проекты»
Бабарико о законе о тунеядстве: «Я считаю это верхом цинизма. У меня жена была домохозяйкой»
Бабарико ответил на обвинения КГК: «Деньги, найденные у моих друзей – мои!»
Продавец в магазине сотовой связи в Минске присвоил себе более 450 телефонов
Комитет госконтроля о противоправной деятельности Бабарико: «У нас имеются убедительные доказательства»
Купаловский театр обновляет показ спектаклей: 15 июня покажут «Паўлінку»
Курсы валют в Беларуси на 12 июня: евро и российский рубль подешевели