Супруги из Минска утонули в Пуховичском районе

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Супружеская пара из Минска погибла на воде в Пуховичском районе. Трагедия произошла 13 июня днем, когда семья отдыхала на берегу водоема в деревне Узляны. Это живописное место, здесь часто можно встретить лебедей. Как раз к ним и поплыл 61-летний отец с малолетним сыном - они хотели покормить лебедей. Но в какой-то момент мужчине стало плохо и он ушел под воду.

- На помощь в водоем бросилась 37-летняя супруга. Она помогла сыну приблизиться к берегу, а потом сама стала тонуть. Без признаков жизни ее достали очевидцы, прибежавшие на помощь мальчику. При поиске тело мужчины из воды извлекли сотрудники ОСВОД, - сообщает Следственный комитет в своем Телеграм-канале.

Выясняются все обстоятельства произошедшего, сейчас на месте работают следователи и эксперты.