2020-06-13T18:01:28+03:00
Политика
КП Беларусь

Правозащитники: Тихановского поместили в карцер

За что - супруге не сказали, известно лишь, что передачи для блогера не принимают до 19 июня
Павел МИЦКЕВИЧ
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Тихановского поместили в карцерТихановского поместили в карцерФото: Павел МИЦКЕВИЧ
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По информации правозащитников, блогера Сергея Тихановского, который находится в СИЗО №1 Минска, поместили в карцер - специальную камеру для временного одиночного заключения тех, кто нарушил режим. Об этом стало известно 13 июня, когда претендент на президентский пост Светлана Тихановская принесла передачу мужу в СИЗО.

О причине наказания супруге блогера не сказали. Уточнили только, что передачи не будут приниматься до 19 июня. До этого времени Тихановский пробудет в карцере, сообщает БелаПАН.

Напомним, Сергей Тихановский, которого правозащитники признали политзаключенным, находится под арестом. Его и еще нескольких человек бойцы ОМОН задержали во время пикета по сбору подписей за выдвижение Тихановской в Гродно.

Участники пикета назвали инцидент, после которого произошли задержания, провокацией со стороны милиции. Однако вскоре Следственный комитет возбудил уголовное дело, срок ареста Тихановского продлен на два месяца.

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